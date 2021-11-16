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Filmkolikler buraya! Klasik patlamış mısırdan sıkılanlar için birbirinden lezzetli 4 farklı tarif

16.11.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonunda kış geldi ve üzerinize bir battaniye çekip sıcacık evinizde film izleme mevsimi başladı! Bu keyfe en iyi eşlik eden atıştırmalık ise patlamış mısır. Ancak klasik patlamış mısır bir süre sonra sıkıcı olabiliyor. Siz de film gecelerine alternatif tarifler arıyorsanız yazımıza bir göz atın deriz.

Filmkolikler buraya! Klasik patlamış mısırdan sıkılanlar için birbirinden lezzetli 4 farklı tarif

En keyifli filmlerin tadı, mis gibi kokan sıcacık patlamış mısır olmadan çıkmıyor. Peki, klasik patlamış mısırı farklı baharatlarla veya balla hazırlayıp film gecelerini daha da renklendirme fikri kulağa çok hoş gelmiyor mu?

BALLI PATLAMIŞ MISIR

MALZEMELER

  • Yarım su bardağı cin mısır

  • 3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

  • 1 su bardağı fındık

  • 1 su bardağı esmer şeker

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

  • Ayçiçeği yağını bir tencerede kızdırın, mısırları dökün ve kapağını kapatın. Ara sıra sallayarak mısırları patlatın.

  • Patlamış mısırları derin bir kaseye dökün.

  • Fındıkları mutfak robotunda çekin, mısırlara ilave edin.

  • Bir cezvede şekeri ve biraz suyu kaynatın.

  • Şeker eriyince bal ve tereyağını ekleyip karıştırın.

  • Karışımı mısırların üzerine dökün ve sıcacık servis edin.

BAHARATLI PATLAMIŞ MISIR

MALZEMELER

  • Yarım su bardağı cin mısır

  • 2 yemek kaşığı sebzeli karışık çeşni

  • 4 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencerede 2 yemek kaşığı yağı kızdırın ve mısırları döküp tencerenin kapağını kapatın.

  • Patlayan mısırları bir kaseye alın.

  • Başka bir tencerede 2 yemek kaşığı sıvı yağı, biraz tereyağı ile karıştırıp ısıtın. İçine sebzeli çeşniyi dökün ve bir süre pişirin.

  • Isınan sosu patlamış mısırların üzerine döküp servis edin.

KÖRİLİ PATLAMIŞ MISIR

MALZEMELER

  • Yarım su bardağı cin mısır

  • 1 yemek kaşığı köri

  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 tatlı kaşığı zencefil

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencerede tereyağının bir kısmını kızdırıp mısırları patlatın.

  • Patlayan mısırları derin bir servis kasesine alın.

  • Bir sos tenceresinde tereyağının kalanını eritin ve tüm baharatları ekleyip biraz ısıtın.

  • Isınan baharatları mısır kasesine döküp servis edin.

SOYA SOSLU PATLAMIŞ MISIR

MALZEMELER

  • Yarım su bardağı cin mısır

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı acı pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencerede tereyağının büyük kısmını eritin, mısırları ara sıra sallayarak patlatın.

  • Patlayan mısırları servis kasesine dökün.

  • Küçük bir tencerede tereyağının kalanını, soya sosunu ve pul biberi ısıtın.

  • Isınan sosu mısırların üzerine döküp servis edin.
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