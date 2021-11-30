Klasik nohut tariflerinden sıkıldınız mı? İşte ufkunuzu açacak yepyeni bir yemek: Nohutlu fette tarifi

Klasik tariflerin yanı sıra nohutun az bilinen tarifleri de var elbette. Onlardan biri de nohutlu fette tarifi. Nohutlu fette salatası diye de bilinen bu yemek, Suriye, Mısır ve Lübnan taraflarında daha fazla tüketiliyor. Kısaca tarifin tanımı şöyle: Haşlanan nohut, lavaş ekmekleriyle beraber enfes tahinli ve yoğurtlu sosla kaplanıyor ve üzerine baharatlı yağ dökülerek sunuluyor.
MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış ve suyu süzülmüş nohut
1/2 su bardağı haşlanmış nohutun suyu
1 su bardağı yoğurt
4-5 yemek kaşığı tahin
2 diş sarımsak
2 adet lavaş
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
SOSU İÇİN
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 çay kaşığı pul biber
1/2 çay kaşığı kimyon
ÜZERİ İÇİN
HAZIRLANIŞI
Üçgenler halinde kestiğiniz lavaşı, yağlı kağıt serili fırın tepsisine düzenli bir şekilde dizin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında, lavaşları üstleri hafif renk alıp çıtır hale gelene kadar 15 dakika boyunca pişirin.
Sarımsakları ezin. Bir kasede yoğurdu, ezdiğiniz sarımsakları, haşlanmış nohutun suyunu ve tahini iyice karıştırın. İçerisine tuz ve karabiber ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Geniş bir servis tabağına kıtır lavaşları dizin.
Lavaşların üzerine haşladığınız nohutları koyun.
Hazırlamış olduğunuz yoğurtlu karışımı nohutların üzerine dökün.
Sosu için küçük bir tencereye veya sos tavasına zeytinyağını dökün. Kajuları da ekleyip 2-3 dakika boyunca kısık ateşte kavurun. Dilerseniz kajuları büyük parçalar halinde doğrayabilirsiniz.
Üzerlerine baharatları da ekleyerek 30 saniye kadar daha kavurun ve tencerenizi ocaktan alın.
Hazırladığınız bu kızgın yağlı sosu, nohutlu fettenin üzerine dökün.
Sıcak bir şekilde servis edin.
Üzerine tercihinize göre maydanoz ya da dereotuyla süslemeler de yapabilirsiniz.
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