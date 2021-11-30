Klasik nohut tariflerinden sıkıldınız mı? İşte ufkunuzu açacak yepyeni bir yemek: Nohutlu fette tarifi

Klasik tariflerin yanı sıra nohutun az bilinen tarifleri de var elbette. Onlardan biri de nohutlu fette tarifi. Nohutlu fette salatası diye de bilinen bu yemek, Suriye, Mısır ve Lübnan taraflarında daha fazla tüketiliyor. Kısaca tarifin tanımı şöyle: Haşlanan nohut, lavaş ekmekleriyle beraber enfes tahinli ve yoğurtlu sosla kaplanıyor ve üzerine baharatlı yağ dökülerek sunuluyor.

NOHUTLU FETTE TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış ve suyu süzülmüş nohut

1/2 su bardağı haşlanmış nohutun suyu

1 su bardağı yoğurt

4-5 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

2 adet lavaş

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

SOSU İÇİN

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı kimyon

1 avuç kaju

ÜZERİ İÇİN

Tercihe göre maydanoz veya dereotu

HAZIRLANIŞI