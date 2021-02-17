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Klibindeki tabut sahnesinden etkilenen Asya Gashi Müslüman oldu

17.02.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Klibindeki tabut sahnesinden etkilenen Asya Gashi Müslüman oldu

Kosova’nın ‘Lady Gaga’sı olarak bilinen Asya Gashi, klip çekimleri sırasında yaşadıklarından çok etkilendi. Ünlü şarkıcı, İslam'ı araştırmaya başlayarak, Müslüman olduğunu açıkladı.

Kosova'nın Lady Gaga'sı olarak bilinen Asya Gashi, iki yıl önce İstanbul'a yerleşmişti. Geçtiğimiz aylarda 'Dillere Düşmüşsün' adını verdiği şarkısı için kamera karşısına geçen Gashi, ırkçılığa karşı mesaj içeren klipte bir tabut içine girmişti. Hinduizme inanan Gashi, çekimler sırasında yaşadıklarından çok etkilendi. Ünlü sanatçı, İslam'ı araştırmaya başladı ve Müslüman oldu.

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"KARANLIKTA KALMAK BENİ AYDINLIĞA GÖTÜRDÜ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gashi, "İslamiyet'i seçtikten sonra manevi olarak kendimi çok iyi hissediyorum.

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Çektiğim klipten sonra hayatımı çok sorguladım, o tabut içinde karanlıkta kalmak beni aydınlığa götürdü" dedi.

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ÇEKİMLER 7 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Öte yandan Asya Gashi'nin tabutlu çekimleri 7 saat sürmüştü. Daha önce ölülerin taşındığını öğrenen şarkıcı ürkmüş, panik atak geçirmişti

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