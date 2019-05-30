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Klima alırken nelere dikkat etmeli? Bayramda klima ile serinleyecekler dikkat!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 30.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

Sıcak havalar geldi çattı. Ülke genelinde sıcaklık değerleri giderek yükselirken bunaltıcı havalarda serinlemek isteyenler klimalara sarılıyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı tatili boyunca evlerinde, otellerde ve çeşitli kapalı alanlarda sıcak havadan korunmak isteyecek tatilcilerin bayram dönüşlerini hasta olmadan geçirebilmeleri için klimaların doğru kullanımı büyük önem taşıyor.

Klima alırken nelere dikkat etmeli? Bayramda klima ile serinleyecekler dikkat!

Klima uzmanları tatile çıkacakları, serinlerken hasta olmamak için klimalarını doğru ve tavsiye edilen şekillerde kullanmaları yönünde uyarıyor. Klimanın konumu, çalıştırıldığı sıcaklık ya da kullanıldığı mod serinlemeye yardımcı olan ufak etkenler gibi görülse de çeşitli hastalıklardan korunmaya da yardımcı oluyor.

Ramazan Bayramı öncesinde aniden yükselen sıcaklık değerleri, günlük yaşantıda klima kullanma ihtiyacını artırıyor. Özellikle bu dönemlerde kapalı ortamların sıcaklığını ideal derecede tutmak büyük önem taşıyor. Bununla birlikte yaz mevsiminin dayanılmaz sıcaklığında en çok gereksinim duyulan ürünlerden biri olan klimaların doğru kullanımı, yaşam alanlarında yüksek konfor sağlamaya yardımcı oluyor. Bu kapsamda uzmanlar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde tatile çıkacak vatandaşları doğru klima kullanımı konusunda uyarıyor. Klimanın yalnızca serinleme görevi görmediğine, doğru kullanıldığında ortamdaki taze ve temiz hava akışını kontrol ederek kişileri hastalıklardan koruduğuna dikkat çeken uzmanlar tatilcilerinin bayram dönüşlerinde hasta olmamaları için çeşitli detaylara dikkat çekiyor.

KLİMA DEYİP GEÇMEYİN! DOĞRU BİR KULLANIM İÇİN BUNA DİKKAT

Klimanın bilinçsiz kullanımında, en sık görülen rahatsızlıklardan biri de halk arasındaki adıyla klima çarpması… Klimanın üflediği havanın doğrudan üzerinize gelmesi ve vücuttaki terin kuruması boyun, sırt gibi kaslarda başlayıp devam eden tutulma ve ağrılara sebep oluyor. Bu gibi durumları önlemek için oda sıcaklığını 22 ila 25 derece arasında tutmak ve klima kanatlarını da hava akışının tek bir yöne gelmesini engelleyecek şekilde ayarlamak gerekiyor. 3D Auto özelliğine sahip klimaların, motorlu ve bağımsız kanatları, bulunulan ortamda yüksek konfor seviyesi sağlamak için 8 farklı hava yönlendirme seçeneği sunuyor. Soğutulan hava doğrudan tavana üfleniyor. Böylece klimadan üflenen hava ortama son derece homojen bir biçimde dağılıyor ve oda içerisindeki sıcaklık farklarını minimize ediyor.

KLİMA FİLTRELERİ ÇOK ÖNEMLİ

Yalnız klima çarpması değil aynı zamanda alerjik bünyeliler için de klima kullanımı sorun olabiliyor. Oysa bunu önlemek çok kolay. İklimlendirme sektörünün öncü firmaları, bakterilerin çoğalmasını engelleyebilmek için klimaların düzenli bakımının önemine dikkat çekiyor. Alerjen temizleme sistemi bulunan klimalar, soluduğunuz havayı temizleniyor. Bu klimalar ayrıca kendi kendini temizleme, alerjen temizleme ve kir önleme amaçlı antibakteriyel işleme tabi tutulan fanlara sahip olarak tasarlanıyor. Bu sayede cihaz kapalıyken oluşabilecek kötü kokular ve partiküller engellenmiş oluyor. Çıkarılabilen klima filtreleri ve yıkanabilen fotokatalitik koku önleyici filtreler de kullanıcılara filtrelerini temizleme imkanı sunarak bakterilerin çoğalmasını önlüyor ve bu sayede olası hastalıkları engelliyor.

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