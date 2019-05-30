Klima alırken nelere dikkat etmeli? Bayramda klima ile serinleyecekler dikkat!

Klima uzmanları tatile çıkacakları, serinlerken hasta olmamak için klimalarını doğru ve tavsiye edilen şekillerde kullanmaları yönünde uyarıyor. Klimanın konumu, çalıştırıldığı sıcaklık ya da kullanıldığı mod serinlemeye yardımcı olan ufak etkenler gibi görülse de çeşitli hastalıklardan korunmaya da yardımcı oluyor.

Ramazan Bayramı öncesinde aniden yükselen sıcaklık değerleri, günlük yaşantıda klima kullanma ihtiyacını artırıyor. Özellikle bu dönemlerde kapalı ortamların sıcaklığını ideal derecede tutmak büyük önem taşıyor. Bununla birlikte yaz mevsiminin dayanılmaz sıcaklığında en çok gereksinim duyulan ürünlerden biri olan klimaların doğru kullanımı, yaşam alanlarında yüksek konfor sağlamaya yardımcı oluyor. Bu kapsamda uzmanlar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde tatile çıkacak vatandaşları doğru klima kullanımı konusunda uyarıyor. Klimanın yalnızca serinleme görevi görmediğine, doğru kullanıldığında ortamdaki taze ve temiz hava akışını kontrol ederek kişileri hastalıklardan koruduğuna dikkat çeken uzmanlar tatilcilerinin bayram dönüşlerinde hasta olmamaları için çeşitli detaylara dikkat çekiyor.