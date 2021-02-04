Klopp şampiyonluk için umutsuz

Liverpool'da şampiyonluk söylemleri azaldı. Son olarak menajer Jurgen Klopp, takımının sahasında Brighton'a 1-0 yenildiği maç sonrası şampiyonluk adayı olmadıklarını açıkladı.

Kırmızılar, Steven Alzate'nin golüyle sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Pep Guardiola'nın ekibini Pazar günü Anfield'de konuk edecek Liverpool'un sahasındaki 68 maçlık yenilmezlik serisi sonlanırken; son iki maçını da kaybetti ve 1984'ten bu yana evindeki son üç maçta da gol atamadı.

Bir maçı eksik ve lider Manchester City'nin 7 puan gerisine düşen Liverpool'un teknik patronu Klopp, takımının ne maç sonuçlarının ne de performanslarının şampiyonluk adayı bir takım için yeterli olmadığını söyledi.

"City ile aradaki fark..." diyen Klopp, "Liverpool'un menajeriyim ve şampiyon olmak istiyoruz demek zorundayım. Bunu da yaptık. Ancak şampiyonluk için maç kazanmalı ve bunun için performansımızın yeterli olmalı. Ancak şu anda bunlardan uzağız" ifadelerini kullandı.

City maçı için de konuşan Klopp, "3 puan için mücadele edeceğiz. Pazar günü kimin 3 puan alacağı belli değil; ancak daha iyi oynamalıyız ve bunu başarmaya çalışacağız. Şu andaki puan farkları ilginç değil. Bunlar alınan sonuçların bir göstergesi. Bu maçta yeterli değildik. Şunu biliyoruz ki bu durumu değiştirmeliyiz?" sözleriyle işlerinin zorluğuna dikkat çekti.

Brighton, 1982'den bu yana ilk kez Liverpool'u ligde yenerken; Klopp, konuk ekibin 3 puanı hak ettiğini söyledi.

