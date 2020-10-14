Klopp takımda kalmasını istedi, Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye transferi son gün yattı

Shaqiri'yi de ikna eden ve Liverpool ile de kiralık anlaşma üzerinde anlaşan sarı-lacivertli yönetim, tam transferi bitirecekken şoke eden bir haberle sarsıldı.
Başarılı hocanın 4 Ekim'de 7-2 kaybedilen Aston Villa maçı sonrasında başta Shaqiri olmak üzere bazı isimlerin kiralanması konusunda geri adım attı ve İsviçreli futbolcunun takımda kalmasını talep etti.
Shaqiri'nin İstanbul'a gelerek imza atmasını bekleyen Fenerebahçe yönetimi ise Klopp'un kararını değiştirmesinin ardından tüm planlarını yeniden yapmak zorunda kaldı.Bu transferden umudunu kesmeyen sarı-lacivertli kulübün, devre arasında yeniden girişimlere başlayacağı belirtildi.
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