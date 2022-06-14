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Knives Out (Bıçaklar Çekildi) filminin devam projesinden ilk tanıtım yayınlandı! “Beni heyecanlandıran şey buydu”

14.06.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Knives Out (Bıçaklar Çekildi) filminin devam projesi olarak açıklanan "Glass Onion: A Knives Out Mystery" filminin tanıtımı yayınlandı. Büyük bir heyecanla beklenen film Dedektif Benoit Blanc’ın yeni macerasını konu alacak. Filmin hem senarist hem de yönetmen koltuğunda oturan Rian Johnson müjdeli haberi sevenlerine duyurdu.

Knives Out (Bıçaklar Çekildi) filminin devam projesinden ilk tanıtım yayınlandı! “Beni heyecanlandıran şey buydu”

Rian Johnson senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğuna oturduğu Knives Out (Bıçaklar Çekildi) filmi dünya gişesinde 331 milyona ulaşarak büyük bir başarı elde etmişti. Serinin devamı niteliğindeki yeni filmin resmi adı "Glass Onion: A Knives Out Mystery" olarak açıklanırken ilk tanıtım videosu da yayınlandı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Dedektif Benoit Blanc karakteriyle geri dönen başrol oyuncusu Daniel Craig'e yeni filmde Ethan Hawke, Edward Norton, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Dave Bautista ve Kate Hudson eşlik edecek. "Glass Onion: A Knives Out Mystery" filminin tanıtımını sosyal medya hesabından paylaşan Rian Johnson'ın polisiye edebiyatın en ünlü isimlerinden Agatha Christie'nin eserleriyle yaptığı gibi, bu filmle türü değiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Johnson sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Agatha Christie kitaplarının aynı formülü tekrar tekrar kullandığına dair bir yanlış algı var ama hayranlar bunun tam tersinin doğru olduğunu biliyor. Değişen sadece mekanlar ve cinayet yöntemleri değildi, türü sürekli olarak kavramsal açıdan genişletiyordu. Polisiye çatısı altında casus gerilim filmleri, ilkel korkunç korku filmleri, seri katil avları, gotik aşk romanları, psikolojik karakter çalışmaları, glam seyahat günlükleri yazdı. Knives Out'u yaptığımda, Daniel'in Benoit Blanc karakteriyle çözeceği daha fazla gizem yaratma konusunda beni heyecanlandıran şey buydu - Christie'yi taklit etmek ve her filmin kendi tonu, hırsı, varlık nedeni ile yepyeni bir kitap gibi olmasını sağlamak…" ifadelerini kullandı.

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