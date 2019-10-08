Koç yumurtası nedir? Koç yumurtası nasıl pişirilir?

Her bölümde tarifleri ve diyaloglarıyla şaşırtan MasterChef programında dün akşam yine birbirinden enteresan tarifler vardı. Yarışmacılara görev olarak sakatat türleri verildi. Bunların içince koç yumurtası, uykuluk, yürek gibi hayvsansal ürünler vardı. En dikkat çeken yemek tarifi ise koç yumurtası oldu.

Yemek meraklıları MasterChef programında pişen yemekleri kendi mutfağında denemek istiyor. Biz de yemek pişirmeyi sevenler için tariflerimizle onların yanında yer alıyoruz.

KOÇ YUMURTASI NEDİR?

Dünkü yapılan tariflerin arasında ise en çok dikkat çeken koç yumurtası oldu. Koç yumurtası, erkek küçük ve büyükbaş hayvanların yumurtalıklarının kesim sonra temizlenmesiyle elde edilir.

Koç yumurtası beyaz renkli ve kaygan bir dokuya sahiptir. Yumurtanın tanesi ortalama 150 gramdır. Büyükbaş hayvanların yumurtaları ise bir buçuk kilolara kadar çıkabilir.

KOÇ YUMURTASI NASIL TEMİZLENİR?

Koç yumurtasının temizliği çok önemlidir. Dış kısmında bulunan zarın çıkarılması şarttır. Koç yumurtasını temizlemek biraz zordur. Bunun için yapmanız gereken; yumurtayı avucunuz içine alın, boydan zarı kesin. İşaret ve baş parmağınızı kullanarak zarın içinden yumurtayı çıkarın. Zarını temizlediğiniz yumurtayı bol suda yıkayın. Aman dikkat, yumurta yumuşaktır hasar vermeden yıkamaya özen gösterin.