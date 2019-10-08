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Koç yumurtası nedir? Koç yumurtası nasıl pişirilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Bir sakatat çeşidi olan koç yumurtası, dün akşam MasterChef programında yarışmacıların pişirdiği bir yemek oldu. Yarışmacılara görev olarak sakatat türleri verildi. İşkembe, kokoreç, kelle paça alışkın olduğumuz sakatat çeşitleriydi fakat koç yumurtası hem görsel hem de lezzet olarak biraz farklı geldi. Peki koç yumurtası nedir? Koç yumurtası nasıl pişirilir? Detayları öğrenmek isteyenler için tarifiyle birlikte anlattık, buyursunlar.

Koç yumurtası nedir? Koç yumurtası nasıl pişirilir?

Her bölümde tarifleri ve diyaloglarıyla şaşırtan MasterChef programında dün akşam yine birbirinden enteresan tarifler vardı. Yarışmacılara görev olarak sakatat türleri verildi. Bunların içince koç yumurtası, uykuluk, yürek gibi hayvsansal ürünler vardı. En dikkat çeken yemek tarifi ise koç yumurtası oldu.

Yemek meraklıları MasterChef programında pişen yemekleri kendi mutfağında denemek istiyor. Biz de yemek pişirmeyi sevenler için tariflerimizle onların yanında yer alıyoruz.

KOÇ YUMURTASI NEDİR?

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Dünkü yapılan tariflerin arasında ise en çok dikkat çeken koç yumurtası oldu. Koç yumurtası, erkek küçük ve büyükbaş hayvanların yumurtalıklarının kesim sonra temizlenmesiyle elde edilir.

Koç yumurtası beyaz renkli ve kaygan bir dokuya sahiptir. Yumurtanın tanesi ortalama 150 gramdır. Büyükbaş hayvanların yumurtaları ise bir buçuk kilolara kadar çıkabilir.

KOÇ YUMURTASI NASIL TEMİZLENİR?
Koç yumurtasının temizliği çok önemlidir. Dış kısmında bulunan zarın çıkarılması şarttır. Koç yumurtasını temizlemek biraz zordur. Bunun için yapmanız gereken; yumurtayı avucunuz içine alın, boydan zarı kesin. İşaret ve baş parmağınızı kullanarak zarın içinden yumurtayı çıkarın. Zarını temizlediğiniz yumurtayı bol suda yıkayın. Aman dikkat, yumurta yumuşaktır hasar vermeden yıkamaya özen gösterin.

KOÇ YUMURTASI NASIL PİŞİRİLİR?
Koç yumurtasını temizledikten sonra kurulayın ve ince halkalar halinde dilimleyin. Zeytinyağı ve çeşitli baharatlarla marine edin ve bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi gün teflon tavada kızartabilirsiniz.

Koç yumurtası kebabı ise; Zeytinyağı, kekik ilave edilen doğranmış biber, domates, kuru soğan, sarımsak ve küp şeklinde doğranmış koç yumurtası güveç kabına koyulur. Güveç kabının ağzı alüminyum folyo ile sarılarak fırına ya da kısık ateşte ocağa koyularak pişirilir.

Koç yumurtasını küp şeklinde doğradıktan sonra tereyağında da soteleyerek pişirebilirsiniz.

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