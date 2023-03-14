Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da 151 mahallede yardım çalışmalarını sürdürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Hatay'ın Defne ilçesinde depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek veriyor.

Arama ve kurtarma çalışmalarında 82 vatandaşı enkazdan çıkaran belediye ekipleri, Defne ilçesinde gıda, barınma ve lojistik çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar Defne'ye ulaştırılan 320 tır yardım malzemesinin dağıtımı, belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Defne, Samandağ, Antakya, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde bulunan 151 mahalleye hizmet veren belediye ekipleri, depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Belediye ekipleri, Lojistik Dağıtım Merkezi'ne dönüştürülen Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden ihtiyaç malzemelerini düzenli depremzedelere ulaştırıyor.

Defne'de hastane, çadır kent, konteyner kent ve kalıcı mutfak kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar afetzedelere 289 bin 265 litre paket su, 212 bin 500 ekmek, 31 bin 618 hijyen paketi, 50 bin 42 gıda kolisi, 17 bin 913 battaniye, 4 bin 315 soba, 3 bin 745 elektrikli ısıtıcı, 15 bin 543 paket bebek bezi, 50 bin 60 adet süt ve 27 bin 235 adet konserve dağıtımı gerçekleştirdi.

