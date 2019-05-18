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Kocaeli'de bir kişi akrabalarına gitmesini istemediği eşini bıçaklayarak öldürdü

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GÜNDEM  | 18.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, Cemal Oturak (37) bazı akrabalarına gitmesini istemediği eşi Özgü Oturak’ı (32) defalarca bıçaklayarak, öldürdü. Cinayetin ardından evden çıkıp sabaha kadar sokaklarda gezen Oturak, polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis kadının cesedini buldu.

Kocaeli'de bir kişi akrabalarına gitmesini istemediği eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, gece yarısı Çayırova Özgürlük Mahallesi 223. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Cemal Oturak, eşi Özgü Oturak’a bazı akrabalarına gitmesini istemediğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Cemal Oturak, Özgü Oturak’ı defalarca bıçaklayarak, öldürdü. Bıçak, son darbede genç kadının vücudunda kırılarak, saplı kaldı.

POLİSE GİDİP EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Evden çıkan Cemal Oturak sabaha kadar sokaklarda gezdi. Ardından da Çayırova Polis Merkezi’ne giderek, eşini öldürdüğünü söyledi ve evinin anahtarını verdi. Eve giden polis, Özgü Oturak’ın cesedi ile karşılaştı.

Bir fabrikada işçi olan Cemal Oturak ifadesinde eşi ile ikinci evliliklerini yaptıklarını, eşini bazı akrabalarını gitmemesi konusunda uyardığını, bu nedenle tartışarak, bıçakladığını anlatı. Oturak, gözaltına alınırken, cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli eş cinayeti

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