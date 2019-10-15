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Kocaeli’de cinnet getiren baba dehşet saçtı! Eşi ve çocuğunu ateşin içine atmış

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.10.2019 14:47 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde cinnet getiren baba, odada tüpü yakarak önce eşi ve çocuğunu daha sonra da kendini ateşin üzerine attı. Patlayan tüple çıkan yangında baba ve 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Olay, 13.30 sıralarında Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişilik ailenin bulunduğu dairede cinnet getiren 40 yaşındaki M.H.İ. arkada odaya geçerek evdeki tüpü tutuşturdu.

EŞİ VE ÇOCUĞUNU ATEŞİN İÇİNE ATTI

Tüpün alev aldığını gören M.H.i. yeni okuldan gelen 9 yaşındaki down sendromlu kızı Z.İ., eşi F.İ. ve kendini alevlerin üzerine attı. Alev alan tüpün patlaması sonrasında baba ve kızı feci şekilde can verirken anne F.İ. ise ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri ise incelemelerine savcı eşliğinde devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Cinnet baba yangın Çocuk

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