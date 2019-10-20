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Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

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YAŞAM  | 20.10.2019 19:21 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı.

Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

Olay, akşam saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi.

Volkan Y., alevler içinde kalırken, çevredeki balıkçılar da kovalarla üzerine su döktü. Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı.

İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Volkan Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Kocaeli kendisini yaktı

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