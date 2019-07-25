Mynet Trend

Kocaeli’de otobüs şoförü, Türk bayrağını yerde bırakmadı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi Halk otobüsü sürücüsü, seyir halindeyken yolda yerde gördüğü Türk bayrağını durup aldıktan sonra yoluna devam etti. Duyarlı sürücünün o anları ise araç kameralarına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2.5 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Mehmet Çöplü, yolda gördüğü Türk Bayrağı’nı yerde bırakmamak için verdiği çaba görenleri duygulandırdı. Edinilen bilgiye göre Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’de şoför olarak görev alan Mehmet Çöplü, kullandığı hat 200 numaralı otobüsüyle ilerlerken Körfez ilçesi Güzelyalı mevkiinde yol kenarında yerde bir Türk bayrağı olduğunu gördü. Hemen aracını durduran duyarlı sürücü Çöplü, yerden aldığı bayrağı otobüsüne getirerek başucuna koydu. Bayrağı şoför bölümünün ön paneline asan Çöplü, gören yolcular ise sürücüyü duyarlı hareketi için alkışlayarak tebrik ettiler.

YOLCULAR, DUYARLI SÜRÜCÜYE TEBRİK MESAJLARI YOLLADI

Olayın ardından Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayan yolcular, duyarlı sürücü Mehmet Çöplü’ye yaptığı güzel davranıştan ötürü birçok teşekkür mesajı gönderdi. Yolculardan gelen teşekkür mesajlarından dolayı mutluluğunu dile getiren Çöplü, “Vatanını milletini seven herkes benim yaptığım hareketi yapardı” dedi.

DUYARLI SÜRÜCÜNÜN BAYRAĞI YERDE BIRAKMADIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay anı ise aracın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde İzmit-Kartal arası sefer yapan 200 numaralı halk otobüsü ile seyir halinde olan sürücü Çöplü, Güzelyalı mevkiine geldiği sırada yolda araçların üzerinden geçtiği kırmızı renkli bezin Türk bayrağı olduğunu fark ediyor. Seyir halinde olan aracını yavaşlatan Çöplü, 60-70 ilerledikten sonra durarak yola iniyor. Olayı anlamayan yolcuların şaşkın bakışları altında araçtan inen sürücü, yerdeki bayrağı alarak aracına biniyor. Bayrağı sürücü kabinin önündeki alana asan sürücüyü gören yolcular ise alkışlar eşliğinde sürücüyü kutluyor.

(İHA)

PARTNER'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?''Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?'
220 ilişkide mutluluğu bulamadı, köpeğiyle evleniyor!220 ilişkide mutluluğu bulamadı, köpeğiyle evleniyor!
Çiğ et tabakta aniden canlandı!Çiğ et tabakta aniden canlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otobüs şoförü Kocaeli türk bayrağı

En Çok Okunan Trend Haberler

Çavuşoğlu açıkladı: 1 Eylül'den itibaren kalkıyor

Çavuşoğlu açıkladı: 1 Eylül'den itibaren kalkıyor

Myanmar'da anaokulunda iki yaşındaki kıza tecavüz edildi!

Myanmar'da anaokulunda iki yaşındaki kıza tecavüz edildi!

Bugün benim bayramım, oğlum kurtuldu

Bugün benim bayramım, oğlum kurtuldu

Josef İstanbul'da! G.Saray sözleri

Josef İstanbul'da! G.Saray sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
220 ilişkide mutluluğu bulamadı, köpeğiyle evleniyor!

220 ilişkide mutluluğu bulamadı, köpeğiyle evleniyor!

Çiğ et tabakta aniden canlandı!

Çiğ et tabakta aniden canlandı!

Alkollü kadın sürücü trafiği birbirine kattı

Aracını insanların üzerine sürdü

İnanılmaz olay! O dükkanın önünde çiğ sincap yediler

İnanılmaz olay! O dükkanın önünde çiğ sincap yediler

Sextingin anne-babalar yüzünden yapıldığı ortaya çıktı

Sextingin anne-babalar yüzünden yapıldığı ortaya çıktı

Üzerinden tren geçerken raylar üzerinde hareketsiz kaldı

Treni duymadı, böyle kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.