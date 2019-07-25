Kocaeli’de otobüs şoförü, Türk bayrağını yerde bırakmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2.5 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Mehmet Çöplü, yolda gördüğü Türk Bayrağı’nı yerde bırakmamak için verdiği çaba görenleri duygulandırdı. Edinilen bilgiye göre Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’de şoför olarak görev alan Mehmet Çöplü, kullandığı hat 200 numaralı otobüsüyle ilerlerken Körfez ilçesi Güzelyalı mevkiinde yol kenarında yerde bir Türk bayrağı olduğunu gördü. Hemen aracını durduran duyarlı sürücü Çöplü, yerden aldığı bayrağı otobüsüne getirerek başucuna koydu. Bayrağı şoför bölümünün ön paneline asan Çöplü, gören yolcular ise sürücüyü duyarlı hareketi için alkışlayarak tebrik ettiler.

YOLCULAR, DUYARLI SÜRÜCÜYE TEBRİK MESAJLARI YOLLADI

Olayın ardından Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayan yolcular, duyarlı sürücü Mehmet Çöplü’ye yaptığı güzel davranıştan ötürü birçok teşekkür mesajı gönderdi. Yolculardan gelen teşekkür mesajlarından dolayı mutluluğunu dile getiren Çöplü, “Vatanını milletini seven herkes benim yaptığım hareketi yapardı” dedi.