Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli 2022 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy ile kaymakamlar, kurul üyeleri ve kurum, kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması ve koordinasyonu gerektirecek hususların görüşüldüğü toplantıda konuşan Yavuz, Kocaeli genelinde 2022 yılında kamu kurumları ve belediyelerin yatırım programlarında toplam 440 proje bulunduğunu kaydetti.

Birinci dönem sonu itibarıyla biten proje sayısının 38, devam eden proje sayısının 317, ihale aşamasında bulunan proje sayısının 30, henüz başlanamayan proje sayısının 53, tasfiye edilen proje sayısının 2 olduğunu aktaran Yavuz, "2022 yılı yatırımlarının proje tutarı toplamı 22 milyar 691 milyon liradır. 2022 yılı ödenek toplamı ise şu an itibariyle 7 milyar 548 milyon lira olup, dönem sonu itibarıyla bu ödenekten yapılan harcama toplamı ise 506 milyon liradır." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, fiziki gerçekleşme oranı yüksek olan yatırımların bir an önce tamamlanarak hizmete sunulması, henüz ihale edilmemiş projelerin ihale süreçlerinin hızlandırılması, yatırımların takip edilerek ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, afet risk azaltma bilincini oluşturmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, afet nedeniyle yapılan harcamaları azaltmak amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı'nın hazırlandığına işaret eden Yavuz, "Planda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi için sorumlu ve destekleyici kurumların azami gayret göstermeleri gerekmektedir. Yatırım niteliğinde olan İRAP projeleri, İçişleri Bakanlığınca geliştirilen İl Yatırım Takip Sistemi'yle izlenecektir. Afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ile afet hasarlarının telafisine yönelik yatırımların her zaman öncelikli olduğunu unutmamamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

- "40 bin gıda paketi ve alışveriş çeki teslim ediliyor"

Yavuz, ramazan ayının toplumun tüm kesimleri tarafından idrak edilmesi, huzur içerisinde geçirilmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Özellikle şehrimizde mübarek ramazan ayının toplumun tüm kesimleri tarafından idrak edilmesi, huzur içerisinde geçirilmesi için Valiliğimizce bir dizi tedbirler almış bulunuyoruz. Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının imkanları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın imkanları, kısacası devletimizin tüm imkanları seferber edilerek özellikle ekonomik yoksunluk içinde bulunan toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik yardım faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bunun yanında kentimizin özellikle bir sanayi şehri olması, Organize Sanayi Bölgelerinin bulunması vesilesiyle, yine sanayicilerimizin ve iş dünyamızın katkılarıyla temin ettiğimiz yaklaşık 40 bin gıda paketi ve alışveriş çekleri şu an için kaymakamlarımızın koordinasyonunda bizzat evlere gidilerek teslim ediliyor. Kısacası ramazan ayı içerisinde herhangi bir vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması için her türlü tedbiri almış bulunuyoruz."

Vali yardımcılarının her hafta en az 10 ailenin kapısını çalarak vatandaşın ihtiyaç ve sorunlarına çözüm ürettiğini belirten Yavuz, "Yine naçizane ben ve eşim de her hafta 30 ailenin kapısını çalmaya gayret ediyoruz. Kısacası ayda minimum 840 ve yılda yaklaşık 11 bin ailenin Kocaeli’de kapısını çalmış olacağız inşallah. Şu ana kadar 8 bin aileye ulaştık. Dolayısıyla milletimizin derdiyle dertleniyor ve onların her daim yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde özellikle sosyal politikalar alanında büyük bir devrim gerçekleştirmiş, mülki idare amirleri, devletin tüm kurumları vatandaşın her daim kapısını çalar ve onların dertleri ile dertlenir olmuştur." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz'un konuşmasının ardından toplantıda Karayolları 1. Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Yenilmez, TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Halil Korkmaz ve DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül ile DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü yetkililerince yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı, koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek, yapımı devam eden projeler istişare edildi.

Türkiye’nin afetselliği, Afet Yönetim Sistemi, İl Risk Azaltma Planı eylemleri ile İzleme ve Değerlendirme Süreçleri hakkında kurula açıklamalarda bulunan İl Afet Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan da İl Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) İl Yatırım Takip Sistemi'ne (İLYAS) entegre olacağını belirterek, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.