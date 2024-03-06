Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 kentte zarar gören araçların şasi numarası bilgilerinin yurt dışından getirilen araçlara aktararak değiştirdikleri tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.D, Ü.A, M.Ç, R.H.A. ve Y.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D. "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

