YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli Valiliğinden polisin kavgaya müdahalesine ilişkin açıklama:

Kocaeli Valiliğinden polisin kavgaya müdahalesine ilişkin açıklama:

AA AA
16.04.2024 15:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Valiliği, İzmit ilçesinde kavgaya müdahale ederken zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında çıkan "İzmit Halkevi'ndeki çorbacıda çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti" içerikli haberler üzerine inceleme yapıldığı belirtildi.

Bir restoranda saat 02.30 sıralarında müşteriler B.K, M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile çalışanlar arasında hesap tutarı konusunda çıkan kavga nedeniyle olay yerine polis ekibinin sevk edildiği anlatılan açıklamada, A.Ö.Ç'nin görevlilere hakaret ve fiili saldırısı üzerine olay yerine takviye ekip çağrıldığı, kademeli zor kullanılmak suretiyle kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Olay sırasında zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 personel hakkında idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram tatilinde Şanlıurfa 500 bin ziyaretçi ağırladıBayram tatilinde Şanlıurfa 500 bin ziyaretçi ağırladı
Tır ile otomobil çarpıştıTır ile otomobil çarpıştı
Fethiye’de deniz dibinde turizm toplantısı yapıldıFethiye’de deniz dibinde turizm toplantısı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
polis Kocaeli kavga soruşturma müdahale

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Nisan Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:11
Öğle
13:05
İkindi
16:49
Akşam
19:48
Yatsı
21:14
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.