Kocaeli'de çıkan kavgada makasla yaralanan kişiyle baygınlık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada makasla yaralanan kişi ile baygınlık geçiren kadın hastanede tedavi altına alındı.

Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup, adliye çıkışında karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gruptakilerden A.A, makasla H.E'yi sırtından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.E. ve baygınlık geçiren kadın, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli A.A. ekiplerce gözaltına alındı.



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