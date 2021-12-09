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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

09.12.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeden yükselen yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Yangını kontrol altına alan ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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yangın Kocaeli Gebze

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Cevher Eczanesi
Izmit
Hale Eczanesi
Izmit
Irem Eczanesi
Izmit
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Izmit
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