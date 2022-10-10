YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastaneye kaldırıldı

10.10.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastanede tedavi altına alındı.

Yavuz Selim Mahallesi 447 Sokak'ta S.A. ile psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen ağabeyi M.A. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, ağabeyi M.A'yı darbetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı M.A'nın kafa travması geçirdiği belirlendi.

S.A. ise polis ekiplerince olaya yakın mesafede gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyorKocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldüİzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu olduAnkara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu
Anahtar Kelimeler:
Gebze tedavi kavga darp hastane ağabey kardeş

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
12:52
İkindi
16:02
Akşam
18:36
Yatsı
19:55
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı

Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.