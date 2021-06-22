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Kocaeli'de okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

22.06.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri çıkardı.

Sarkuysan Anadolu Lisesi bahçesine tellerden tırmanarak giren bir grup çocuk, oynadıkları futbolun ardından aynı şekilde alandan çıkmak istedi.

Gruptakilerden 12 yaşındaki İ.D, telleri aşamayınca arkadaşları durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla çocuğu bulunduğu yerden çıkardı.

Çocuklar, itfaiye ekibine teşekkür etti.

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