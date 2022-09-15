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Kocaeli'de sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı

15.09.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir öğrenci tarafından sınıfa getirilen biber gazının sıkılmasından etkilenen 2 öğrenci, hastanede müşahede altına alındı.

Akpınar Mahallesi'ndeki Fatma Seher Ortaokulu'nda 5. sınıfta eğitim gören bir kız öğrencinin korunma amaçlı kalemliğinde taşıdığı biber gazını gören erkek öğrenci, eline aldığı biber gazını sınıfta sıktı.

Biber gazından etkilenen 2 öğrenci, okul yöneticilerinin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Müşahede altında alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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