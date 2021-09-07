Kocaeli'de trafikte silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde trafikte çıkan tartışma sonrası silahlı saldırıya uğrayan avukat hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, D-130 kara yolu İzmit istikametinde aracıyla seyreden İstanbul Barosu avukatlarından N.H. ile motosikletli iki kişi arasında, Kayacık Mahallesi İznik yolu kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Motosikletli kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu kasık ve bacağından yaralanan N.H, 112 Acil Servis ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi süren avukatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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