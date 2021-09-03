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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

03.09.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Farabi Caddesi'nde Ö.S. yönetimindeki 34 RFY 01 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki 34 PC 434 plakalı kamyona çarptı.

Araçlar önlerindeki 34 KH 734 plakalı tıra vurarak durabildi.

Kazada kamyonda bulunan Nurettin Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Kocaeli

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

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Izmit
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