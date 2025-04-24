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Kocaelispor 59 yaşında

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.04.2025 14:01
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Kocaelispor’un 59. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Kent merkezinde toplanan taraftarlar ve kulüp yönetimi, ellerinde pankartlar ve bando eşliğinde İzmit Kent Meydanı’na yürüdü.

Kocaelispor 59 yaşında

Kocaelispor’un 59. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Bir araya gelen Kocaelisporlular ve yönetim, İzmit Kent Meydanı’na kadar ellerinde pankartlarla bando eşliğinde yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Kocaelispor’un yıl dönümünü kutlayan Kulüp Başkanı Recep Durul, "1966 yılından bu güne yaşadığımız mutlulukları, üzüntüleri, umutları bize tattıran Kocaelispor, şehrimizin kalbi ve sevdası. Kocaelispor, bu şehirde adını tarihe yazdırmıştır.

Kocaelispor’un bu günlere gelmesine vesile olan, ebediyete intikal etmiş çok kıymetli kurucularımız, yöneticilerimiz, tüm paydaşlarımız ve kulübümüze hizmet eden her bir Kocaelisporlumuzun ruhları şad, mekanları cennet olsun. İyi ki bu büyük kulübü bu şehre kazandırmış ve bize miras bırakmışlar. Kocaelispor’un şampiyonluğu için birkaç gün önce hep birlikte sokaklara döküldük. Kocaelispor bize mutluluğu, sevinci, gururu tattırdı" ifadelerini kullandı.

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Kocaelispor
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