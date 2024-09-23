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  4. Kocaelispor’a Bolu’da silahlı saldırı girişimi! Tabanca ile otobüsün arkasından koştular...

Kocaelispor’a Bolu’da silahlı saldırı girişimi! Tabanca ile otobüsün arkasından koştular...

23.09.2024 16:12
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Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.09.2024 16:12
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Kocaelispor futbolcuları ve teknik heyetini taşıyan otobüs, Bolu sınırında bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Bir kişinin ise elindeki tabanca ile otobüsün arkasından koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında deplasmanda Çorum Futbol Kulübü ile oynayacağı müsabaka için 21 Eylül Cumartesi günü kente seyahat ederken, futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarını taşıyan otobüs, Bolu sınırında bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

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Otobüse tekme ve yumruklar atılırken, bir kişinin de aracın arkasından koşarak tabancasını çıkardığı görüldü.

"CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"

Kocaelispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "22 Eylül tarihinde Çorum Futbol Kulübü ile yaptığımız müsabakaya kara yolu ile giden kulübümüz futbolcu, teknik heyet ve kulüp emekçilerini taşıyan otobüsümüze karşı, 21 Eylül tarihinde Bolu il sınırları içerisinde birkaç kendini bilmez tarafından gerçekleştirilen sözlü ve fiziki elim saldırı hasebiyle, ilgili saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanarak cezalandırılması adına Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında kanunda yer alan en ağır cezaları almaları adına tüm yasal süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilecektir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor saldırı
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