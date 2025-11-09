SPOR

Kocaelispor Başkanı'ndan Galatasaray maçına saatler kala dikkat çeken açıklama!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. “Bu büyüklük değil, güç maçı” diyen Durul, 16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’de olduklarını vurgulayarak, “Taraftarımızla tek yürek olacağız, galibiyet için sahaya çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Berker İşleyen

Kocaelispor Başkanı Recep Durul Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Durul açıklamasında "Bu sene Süper Lig'de uzun yıllar sonra ilk senemiz, 16 yıl sonra şampiyon olduk. Deyim yerindeyse iki şampiyon takımın maçı olacak. Şölen havasında geçecek maçları bu şehir özledi. Taraftarımızla birlikte şehir tek yürek olacak inşallah. Bu tür maçlar şölen havasında geçiyor. Büyük maçlarda odaklandığımızda, gerçekten almamız gerektiğinde şehir kendi takımı önceliklendiriyor, merkezine alıyor. Bunu geçmişte biz gösterdik. Taraftarımızla birlikte hazırız. Moral ve motivasyonumuz yerinde. Takımda eksiğimiz yok. İyi bir ekibimiz, hocamız, taraftarımız, camiamız var. Galatasaray da güçlü bir rakip. Lider ve Avrupa'da ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyor. Ama buradaki mücadele, başka bir mücadele. Bu büyüklük değil, güç maçı. Kocaelispor'un birlik ve beraberliği, dayanışması olduğunda üstesinden gelemeyeceği hiçbir engel olmayacağını gösterdik. Geçmişte böyle maçları kaybetmedik. Birlik ve beraberlik, dayanışma içerisinde çıktığımız tüm maçları kazandık geçmişte. Bugün de kazanacağımıza inanıyorum." dedi.

"3 PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ"

Durul, "Maç oynanmadan iki takıma birer puan verseler kabul eder misiniz?" sorusunun ardından, "Biz Kocaelispor olarak, hedef odaklı bir takımız. 3 puan için sahaya çıkıyoruz. 3 ihtimalli bir sonuç. Bazen bazı faktörler, sizin başarılı olmanızı veya başarılı olmanızı engelliyor. Beraberliğe razı mısınız diye soruyu kabul etmiyoruz. Şartlar onu getiriyorsa yapacak bir şey yok ama biz galibiyet için çıkıyoruz." yanıtını verdi.

"PROFESYONEL BİR HOCA"

Recep Durul, teknik direktörleri Selçuk İnan ile ilgili gelen sorunun ardından, "Adı üstünde eski takımı, artık kendi takımı değil. Profesyonel bir hoca, onun da kariyeri var. Kendi apoletine yıldız takmak istiyor. Galatasaray veya diğer takımlar fark etmiyor. Çok iyi bir çizgisi var. Selçuk Hoca, duygusal tarafını kitler böyle durumlarda. Duygusu varsa da kendi takımı, taraftarı için. Üst düzey profesyonel bir hoca. Kocaelispor için gerekenleri yaptı. İnşallah hep birlikte başarı için çıkacağız." diye konuştu.

