Kocaelispor-Beşiktaş maçında yaşanan facianın görüntüleri ortaya çıktı! Taraftar tribünden düşmüştü

Burak Kavuncu

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile karşılaşmış ve maç 1-1 sona ermişti. Maça damgasını vuran olay ise tribünden düşerek ağır yaralanan 21 yaşındaki Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz oldu. Kaçmaz, vahim olayın ardından hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti. Halil Kaçmaz'ın vefat ettiği anlara dair güvenlik kameraları olayı görüntüledi.

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynana karşılaşmanın ikinci yarısında gündeme damga vuran bir olay yaşandı. Kocaelispor taraftarı olan Harda Kaçmaz metrelerce yüksekten tribünde düşünce ortalık bir anda karıştı.

KALBİ DURMUŞTU!

Kocaelispor-Beşiktaş maçında yaşanan facianın görüntüleri ortaya çıktı! Taraftar tribünden düşmüştü 1

Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz tribünden düştükten sonra kalbi durdu. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanları olaya müdahale etti. Kalbi tekrar çalıştırılan Kaçmaz, hastaneye götürüldü.

VEFAT ETTİ...

Kocaelispor-Beşiktaş maçında yaşanan facianın görüntüleri ortaya çıktı! Taraftar tribünden düşmüştü 2

Kaçmaz olay yerinde yapılan müdahale ile tekrar hayata döndürülse de hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANINA DAİR GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI...

Kocaelispor-Beşiktaş maçında yaşanan facianın görüntüleri ortaya çıktı! Taraftar tribünden düşmüştü 3

DHA'nın yayınladığı görüntülere göre Kaçmaz’ın tribünden düştüğü anlar stadyumun güvenlik kameralarına yansırken, kameralara güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarının yardımı yansıdı...

