Kocaelispor-Beşiktaş maçında yaşanan facianın görüntüleri ortaya çıktı! Taraftar tribünden düşmüştü

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynana karşılaşmanın ikinci yarısında gündeme damga vuran bir olay yaşandı. Kocaelispor taraftarı olan Harda Kaçmaz metrelerce yüksekten tribünde düşünce ortalık bir anda karıştı.

KALBİ DURMUŞTU!

Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz tribünden düştükten sonra kalbi durdu. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanları olaya müdahale etti. Kalbi tekrar çalıştırılan Kaçmaz, hastaneye götürüldü.

VEFAT ETTİ...

Kaçmaz olay yerinde yapılan müdahale ile tekrar hayata döndürülse de hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANINA DAİR GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI...

DHA'nın yayınladığı görüntülere göre Kaçmaz’ın tribünden düştüğü anlar stadyumun güvenlik kameralarına yansırken, kameralara güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarının yardımı yansıdı...