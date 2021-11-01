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Kocaelispor ikinci yarıda yine kayıp

01.11.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig’de Kocaelispor, Gençlerbirliği’nin ardından Denizlispor’a karşı da skor üstünlüğünü koruyamadı. Ligdeki son 2 maçında erken gol bulan yeşil-siyahlı ekibin, ikinci yarıda oyundan düşmesi ve skoru koruyamaması dikkatleri çekti. Alınan beraberlikle birlikte Kocaelispor 17 puanla 6’ncı, Denizlispor ise 11 puanla 13’üncü sırada yer aldı.

Kocaelispor ikinci yarıda yine kayıp

Kocaelispor, Denizli deplasmanında yine maçın ilk bölümünde etkili bir oyunla golü erken buldu. Golün ardından önemli pozisyonlar da bulan Kocaelispor, ikinci yarıda ise adeta yokları oynadı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay da maç sonrası yapmış olduğu açıklamada bu konuya dikkat çekti. Akçay, psikolojik olarak geriye yaslanma refleksinden vazgeçilmesi için futbolcularla gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

GOL KRALI DEĞİŞTİ

Öte yandan, ligin 11 haftası geride kalırken Kocaelispor’un henüz Dino ve Benhur haricinde gol atan oyuncusu bulunmuyor. Şimdiye kadar rakip fileleri 10 kez havalandıran Körfez ekibinde bu gollerin 8 tanesi Dino’dan geldi. Güney Afrikalı golcü oyuncu, yalnızca kendi takımının değil ligin de şimdiye kadar en çok gol atan oyuncusu oldu.

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Kocaelispor
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