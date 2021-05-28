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Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

28.05.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig Play-off finalinde Sakaryaspor'u mağlup eden Kocaelispor'da, maç skorunun Kocaeli'nin plakası olması için takımın gol yemesi istendi.

TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği maçta Kocaelispor ve Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Kocaelispor ilk yarıda bulduğu 3 golle devreyi önde kapatırken maçın normal süresinin bitimine 2 dakika kala buduğu golle skoru 4-0'a getirdi.

"BAYRAM GOL GOL GOL"

Maçta gelen son golün ardından ise Kocaelispor'un sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. Kocaelispor kalecisinin kendi kalesine gol atması için taraftarlar adeta resmi hesabı yorum yağmuruna tuttu.

Kocaelispor ise yapılan yorumlara sessiz kalmadı ve "Bayram GOL GOL GOL" ifadeleri kullanıldığı bir paylaşım yaptı.

Kocaelispor'un paylaşımı şöyle:

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GEÇMİŞTE KENDİ KALELERİNE ATMIŞLARDI

2011 yılında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan ve 4-1 Sakaryaspor'un üstünlüğüyle devam eden maçın son dakikalarında Kocaelisporlu futbolcu, skor Kocaeli'nin plakası olan 41'i çağrıştırdığı için topu bilerek kendi kalesine göndermişti. Mücadele bu golden sonra 5-1 sonuçlanmıştı.

TARAFTARLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’un taraftarları, galibiyet ve play-off sevincini sokaklara dökülerek kutladı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda son düdüğün çalınmasıyla evlerinden çıkan taraftarla İzmit merkezine akın etti. Başta İzmit merkezi olmak üzere kentin 4 bir yanında sokaklara dökülen binlerce taraftar kutlamalara başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Kocaelispor
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