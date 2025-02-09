Kocaelispor maçı esnasında tribünden düştü! Genç taraftar yoğun bakımda...

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maç sırasında, Kocaelisporlu taraftarlardan 16 yaşındaki Efe Kartal Öztay dengesini kaybederek kale arkasındaki üst tribünden düştü.

Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Öztay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞU SÖYLENİYOR

Olaya ilişkin Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün oynadığımız maçta düşüp başına yara alan taraftarımız Efe Kartal Öztay'ın yapılan tetkikler sonucunda durumunun kritik olduğunu üzülerek öğrendik. Haydi Efe! Kazanılacak çok kupa var ayağa kalk!" ifadelerine yer verildi.

(AA)