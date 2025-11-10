Kocaelispor maçına devam edememişti! Galatasaray açıkladı... Torreira'nın son durumu belli oldu

Galatasaray'ın son oynadığı Kocaelispor maçında sakatlanarak oyundan alınan Lucas Torreira'nın son durumu belli oldu.
Konuyla alakalı kulüpten yapılan açıklamada yıldız ismin herhangi bir sakatlığının olmadığı duyuruldu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir."
Sarı-kırmızılılarda bu sezon 15 maçta süre bulan Torreira, 1 kez gol sevinci yaşadı.
