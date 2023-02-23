Kocaelispor-Sakaryaspor maçında sahaya atlayan taraftar video çekti!

Yeşil-siyahlı ezeli rakipler Kocaelispor ve Sakaryaspor, ‘Aynı renklere gönül verdik, yaraları birlikte saralım’ sloganı ile gelirleri depremlerde zarar görenlere bağışlanmak üzere dün gece dostluk maçına çıktı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Sakaryaspor 2-0 kazanırken, maçın son dakikalarında tribünde yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Maçın 87’nci dakikasında sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor tribünlerine doğru koşarak Sakaryaspor atkısı açtı. Bunun üzerine tribünlerde olaylar yaşanırken, iki takım taraftarlarının birbirlerine yabancı cisimler attıkları görüldü.

SAHAYA GİREN GENÇTEN ÖZÜR VİDEOSU

Sahaya girerek olayların başlamasına sebep olan Sakaryasporlu taraftar, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile özür diledi. 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen taraftar yayınladığı videoda, yakışmayacak hareketlerde bulunduğu ifade ederek, iki camiadan özür diledi.

"İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ..."

Sakaryaspor'un Twitter hesabından da yaşanan olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Dün akşam oynadığımız yardım ve dostluk maçında, insanlıktan nasibini almamış 3-5 kişinin yapmış olduğu çirkinliklerin stadyumdaki 25 bin kişinin bize yaşatmış olduğu güzellikleri gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Dün gece bizi en güzel şekilde ağırlayan başta Engin Koyun olmak üzere Kocaelispor camiası ile taraftarlarına ve depremzedelere destek olmak için tribünde yerini alan Sakaryaspor taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki kardeşlerimizin dertlerini bir nebze de olsa ilaç olacağız. Ülke olarak yaşadığımız bu zor günlerde kötülüğün, iyiliğin önüne geçmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

