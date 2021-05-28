Kocaelispor, Sakaryaspor'u yenerek TFF 1.Lig'e yükseldi!

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Kocaelispor ile Sakaryaspor, 2. Lig play-off finalinde karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 4-0 kazandı ve TFF 1. Lig'e geri döndü.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Musa Nizam, 38. dakikada Benhur Keser, 41. dakikada Murat Akpınar ve 88. dakikada Bahattin'den geldi. Öte yandan Sakaryaspor'da 65. dakikada Azad Filiz kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, Sakaryaspor öncesinde play-off çeyrek finalinde Silahtaroğlu Vanspor'u, yarı finalde de Hekimoğlu Trabzon'u saf dışı bıraktı. Sezona Selahaddin Dinçel'le başlayan Kocaelispor, Erhan Altın'ın yerine son olarak Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi.
En son 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'den 2009-2010'da düşen Kocaelispor, bu süreçte Bölgesel Amatör Ligi'ne kadar gerilemesine rağmen tekrar profesyonel liglere döndü.
Kocaeli temsilcisi daha önce 1979-1980, 1991-1992 ve 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'de 24 sezon, Süper Lig'de ise 20 sezon mücadele etti.
2015-2016 sezonu: Bölgesel Amatör Lig
2019-2020 sezonu: 3.Lig
2020-2021 sezonu: 2.Lig
2021-2022 sezonu: 1.Lig
BYE BYE ????????#ŞampiyonKocaelispor pic.twitter.com/pQDqQwv0dm— Kocaelispor (@Kocaelispor) May 28, 2021
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