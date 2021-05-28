SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Kocaelispor, Sakaryaspor'u yenerek TFF 1.Lig'e yükseldi!

Kocaelispor, Sakaryaspor'u yenerek TFF 1.Lig'e yükseldi!

28.05.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup eden Kocaelispor, TFF 1. Lig'e yükseldi.

Kocaelispor, Sakaryaspor'u yenerek TFF 1.Lig'e yükseldi!

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Kocaelispor ile Sakaryaspor, 2. Lig play-off finalinde karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 4-0 kazandı ve TFF 1. Lig'e geri döndü.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Musa Nizam, 38. dakikada Benhur Keser, 41. dakikada Murat Akpınar ve 88. dakikada Bahattin'den geldi. Öte yandan Sakaryaspor'da 65. dakikada Azad Filiz kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

2009-2010'DAN SONRA TEKRAR 1.LİG

Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, Sakaryaspor öncesinde play-off çeyrek finalinde Silahtaroğlu Vanspor'u, yarı finalde de Hekimoğlu Trabzon'u saf dışı bıraktı. Sezona Selahaddin Dinçel'le başlayan Kocaelispor, Erhan Altın'ın yerine son olarak Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi.

En son 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'den 2009-2010'da düşen Kocaelispor, bu süreçte Bölgesel Amatör Ligi'ne kadar gerilemesine rağmen tekrar profesyonel liglere döndü.

Kocaeli temsilcisi daha önce 1979-1980, 1991-1992 ve 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'de 24 sezon, Süper Lig'de ise 20 sezon mücadele etti.

YÜKSELİŞİN DETAYLARI

2015-2016 sezonu: Bölgesel Amatör Lig

2019-2020 sezonu: 3.Lig

2020-2021 sezonu: 2.Lig

2021-2022 sezonu: 1.Lig


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Açıklandı! Riekerink, geri döndü!Açıklandı! Riekerink, geri döndü!
2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Kocaelispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan açıklama

Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan açıklama

Cenk Tosun imzayı attı

Cenk Tosun imzayı attı

Aboubakar'a 3 yıllık sözleşme! Fenerbahçe...

Aboubakar'a 3 yıllık sözleşme! Fenerbahçe...

Neymar'a cinsel saldırı suçlaması

Neymar'a cinsel saldırı suçlaması

Real Madrid, yılın bombasını patlattı!

Real Madrid, yılın bombasını patlattı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Valentin Rosier resmen açıkladı! Fenerbahçe ve transfer...

Valentin Rosier resmen açıkladı! Fenerbahçe ve transfer...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.