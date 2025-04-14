Kocaelispor şampiyonluk için geri sayıma geçti!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında lider Kocaelispor, küme düşen Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

ŞAMPİYONLUK YAKIN

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 7-1 kazandı. Kocaelispor'un gollerini 8 ve 20. dakikalarda Samet Yalçın, 41 ve 76. dakikalarda Oğulcan Çağlayan, 45+1. dakikada Mendes ve 89. dakikada Sagat attı. Yeni Malatyspor'da Osman Katipoğlu 90+2. dakikada ağları havalandırdı. Ligde yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Kocaelispor puanını 69 yaptı. Yeni Malatyaspor -21 puanda kaldı.