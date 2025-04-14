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Kocaelispor şampiyonluk için geri sayıma geçti!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
14.04.2025 23:01
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Trendyol 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'u 7-1 yenen Kocaelispor, şampiyonluk için geri sayıma geçti. Yeşil siyahlılar, gelecek hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

Kocaelispor şampiyonluk için geri sayıma geçti!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında lider Kocaelispor, küme düşen Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

ŞAMPİYONLUK YAKIN

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 7-1 kazandı. Kocaelispor'un gollerini 8 ve 20. dakikalarda Samet Yalçın, 41 ve 76. dakikalarda Oğulcan Çağlayan, 45+1. dakikada Mendes ve 89. dakikada Sagat attı. Yeni Malatyspor'da Osman Katipoğlu 90+2. dakikada ağları havalandırdı. Ligde yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Kocaelispor puanını 69 yaptı. Yeni Malatyaspor -21 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig Kocaelispor futbol
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