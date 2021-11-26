Kocaelispor, yara sarmak istiyor

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında 20 puanlı Kocaelispor, 14 puanlı Menemenspor ile karşılaşacak. Kocaelispor, bir önceki hafta oynanan Bandırmaspor maçındaki mağlubiyetin yarasını sarmak isterken, Menemen ekibi Balıkesirspor maçından aldığı galibiyetin moraliyle oynayacak. İki takım tarihlerinde daha önce yalnızca 3. Lig’de 2 kez karşılaşırken, maçların ikisi de Menemen ekibinin galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Kocaelispor, ligin en az gol atan 5 takımdan biri konumundayken Menemenspor ise ligin en çok gol yiyen takımı olarak görünüyor. Öte yandan Körfez temsilcisi karşılaşmaya, bir önceki maçta sakatlanan golcüsü Dino’dan yoksun çıkacak.

Yarın saat 13.30’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede hakem Onur Özütoprak düdük çalacak.

