SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Kocaelispor, yara sarmak istiyor

Kocaelispor, yara sarmak istiyor

26.11.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor’da gözler, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında oynanacak olan Menemenspor maçına çevrildi. Yeşil-siyahlılar, Bandırmaspor mağlubiyetinin yarasını sarmak ve puan durumunda tekrar yükselme play-off hattına yükselmek için kazanmak istiyor.

Kocaelispor, yara sarmak istiyor

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında 20 puanlı Kocaelispor, 14 puanlı Menemenspor ile karşılaşacak. Kocaelispor, bir önceki hafta oynanan Bandırmaspor maçındaki mağlubiyetin yarasını sarmak isterken, Menemen ekibi Balıkesirspor maçından aldığı galibiyetin moraliyle oynayacak. İki takım tarihlerinde daha önce yalnızca 3. Lig’de 2 kez karşılaşırken, maçların ikisi de Menemen ekibinin galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Kocaelispor, ligin en az gol atan 5 takımdan biri konumundayken Menemenspor ise ligin en çok gol yiyen takımı olarak görünüyor. Öte yandan Körfez temsilcisi karşılaşmaya, bir önceki maçta sakatlanan golcüsü Dino’dan yoksun çıkacak.

Yarın saat 13.30’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede hakem Onur Özütoprak düdük çalacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü oyuncu evlendiÜnlü oyuncu evlendi
PARTNER Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı!
Dili boğazına kaçtı, herkesi korkuttuDili boğazına kaçtı, herkesi korkuttu
Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

Doların 1.24 olması Türkiye'yi ithalat cenneti haline getirdi

Doların 1.24 olması Türkiye'yi ithalat cenneti haline getirdi

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Fatih Terim'e büyük ceza

Fatih Terim'e büyük ceza

F.Bahçe 90. dakikada yıkıldı

F.Bahçe 90. dakikada yıkıldı

Maç sonu olay sözler! ''Sana ne demiştim cüce''

Maç sonu olay sözler! ''Sana ne demiştim cüce''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Fenerbahçe tebriği Galatasaray'da istifa getirecek

Fenerbahçe tebriği Galatasaray'da istifa getirecek

Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.