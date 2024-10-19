"Kocam başka erkeklerle ilişkiye girmemi istedi" dedi ortalık karıştı! Esra Erol'daki kayıp kadının itirafı olay oldu! İğrenç teklifi anlattı...

15 yıllık evli Sibel Apaydın'ı aramak için anne Fadime ve abi Mustafa Esra Erol'a başvurdu. 'Kuaföre gidiyorum.' diyerek evden çıkan Sibel, ocak ayından itibaren ortalıkta yoktu. Aile, Atakan isimli sevgilisiyle kaçtığı iddia etti. Sibel'in oğlunun bir gün anneannesine "Annem babam evde olmadığında gizlice birini alıyor." demesiyle Sibel'in sevgilisi Atakan'ı evde yakalıyorlar ve daha sonra da genç kadın ortadan kayboluyor.

İddiaların ardından yaklaşık 9 aydır 4 çocuğunu bırakıp Atakan isimli sevgilisine kaçan Sibel'in Esra Erol ekibi buldu. Ailesiyle yüzleşmek için stüdyoya gelen Sibel, "Annem bana destek çıksaydı ben koşup sarılırdım ama şimdi karşı karşıya gelmek istemiyorum" dedi. Anne Fadime de "Namaz kılan kocana iftira attın" diyerek tepki gösterdi.

"ERKEKLERLE İLİŞKİYE GİRMEMİ İSTEDİ"

Sibel yayında kocasıyla ilgili skandal bir iddiada bulundu. "Ben Atakan'la nisan ayından beri konuşmaya başladım eşim bana attığı mesajlarda zina teklifinde bulundu. Şubat ve Mart ayında okuttum bana inanmadılar 'Bunu sen yaptın' dediler. Urfa'dayken mesajı bana gönderdi. Kalabalık ilişki teklifinde bulundu. Kocam bana başka erkeklerle ilişkiye girmemi teklif etti." dedi.

"ATAKAN'LA İLİŞKİMİ BİLİYORDU"

Bu şoke eden sözlerin ardından da Sibel, sevgilisi Atakan'la ilişkisi olduğunu eşinin bildiğini söyledi. "Eşim Atakan'ı biliyordu ilişki yaşadığımı. Atakan'ı arayıp 'Üçümüz birlikte gel alkol içelim.' dedi. Urfa'dan Mersin' izne geldiğinde eve çağırdı. Atakan'ın uyuşturucu satışı yaptığı ve 3 kişinin ölümüne sebep olduğu da iddia edildi.