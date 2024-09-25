MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Kocam da kocam' şarkısıyla ünlendiler! Dora tarot falında çıkanlardan sonra kocasını boşamaya karar verdi

'Kocam da kocam' şarkısıyla ünlendiler! Dora tarot falında çıkanlardan sonra kocasını boşamaya karar verdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.09.2024 13:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kocam da Kocam şarkısıyla ünlenen Dora ve Ahmet Altınbaşak boşanma kararı aldı. Karı koca canlı yayına çıkan çiftten Ahmet Altınbaşak "Dora, tarotçuya gitmiş. Tarotçu, eşimden gizli iki çocuk yaptığımı söylemiş" diyerek yaşananları anlattı.

'Kocam da kocam' şarkısıyla ünlendiler! Dora tarot falında çıkanlardan sonra kocasını boşamaya karar verdi

Uzun zamandır popüler olan "Kocam da Kocam" şarkısıyla tanınan Dora ve Ahmet Altınbaşak çiftine ün yaramadı. Çift boşanma kararı aldı.

Ahmet Altınbaşak tarafından açılan davada, çiftin evliliklerinde son zamanlarda duygusal bir kopuş yaşandığı ve evliliklerinin temelinden sarsıldığı belirtildi.

TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİ OLMADI

Mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolünde, çiftin evlilik birliğinden doğan herhangi bir mülkü bulunmadığı, tarafların birbirinden nafaka, maddi ve manevi tazminat talep etmedikleri ve şahsi eşyalarını ayırdıkları kaydedildi. Evliliklerinin fiilen bittiği, bu nedenle resmiyette de sonlandırılması gerektiği ifade edildi.

UIYIY

‘Kocam da Kocam’ şarkısıyla ünlenen Ahmet-Dora Altınbaşak çiftinin davası 7 Ekim’de görülecek.

‘Aramızda Kalmasın’a katılan karı-koca açıklamalarıyla dikkat çekti. Ahmet Altınbaşak “Dora, tarotçuya gitmiş. Tarotçu, eşimden gizli iki çocuk yaptığımı söylemiş. Kıyamet buradan koptu. Bana değil, tarota inandı" dedi.

Dora ise “Tek mesele bu değil. Şarkıyla ünlü olunca Ahmet havaya girdi. Bana asistan muamelesi yapıyor. İşler de ortak olsak da ayrılmak istiyorum" dedi.

Çiftin beraber yayın çıkmasına kimileri reklam dedi kimleri ise "Çok medeniler" yorumlarında bulundu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
boşanma
En Çok Okunan Haberler
'Yazık bu ülkeye' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki ildeki yapılara demediğini bırakmadı! Belediyeden bakanlığa kadar herkese kızdı

'Yazık bu ülkeye' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki ildeki yapılara demediğini bırakmadı! Belediyeden bakanlığa kadar herkese kızdı

Gece yarısı eski boksörün evinden gelen sesler ortalığı ayağa kaldırdı

Gece yarısı eski boksörün evinden gelen sesler ortalığı ayağa kaldırdı

Namaz paylaşımı çıldırttı! "Ulan sanki..."

Namaz paylaşımı çıldırttı! "Ulan sanki..."

Dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Külot modasına uyup giyinmedi

Dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Külot modasına uyup giyinmedi

Merkez Bankası'ndan en yeni enflasyon tahmini! 3 koldan azalış: Herkesin hissettiği farklı, Yüzde 27 diyen de var yüzde 71 diyen de...

Merkez Bankası'ndan en yeni enflasyon tahmini! 3 koldan azalış: Herkesin hissettiği farklı, Yüzde 27 diyen de var yüzde 71 diyen de...

Emekli maaşı aylar sonra 35 bin liradan 26.500 liraya kadar düşecek!

Emekli maaşı aylar sonra 35 bin liradan 26.500 liraya kadar düşecek!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.