'Kocam da kocam' şarkısıyla ünlendiler! Dora tarot falında çıkanlardan sonra kocasını boşamaya karar verdi

Uzun zamandır popüler olan "Kocam da Kocam" şarkısıyla tanınan Dora ve Ahmet Altınbaşak çiftine ün yaramadı. Çift boşanma kararı aldı.

Ahmet Altınbaşak tarafından açılan davada, çiftin evliliklerinde son zamanlarda duygusal bir kopuş yaşandığı ve evliliklerinin temelinden sarsıldığı belirtildi.

TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİ OLMADI

Mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolünde, çiftin evlilik birliğinden doğan herhangi bir mülkü bulunmadığı, tarafların birbirinden nafaka, maddi ve manevi tazminat talep etmedikleri ve şahsi eşyalarını ayırdıkları kaydedildi. Evliliklerinin fiilen bittiği, bu nedenle resmiyette de sonlandırılması gerektiği ifade edildi.

‘Kocam da Kocam’ şarkısıyla ünlenen Ahmet-Dora Altınbaşak çiftinin davası 7 Ekim’de görülecek.

‘Aramızda Kalmasın’a katılan karı-koca açıklamalarıyla dikkat çekti. Ahmet Altınbaşak “Dora, tarotçuya gitmiş. Tarotçu, eşimden gizli iki çocuk yaptığımı söylemiş. Kıyamet buradan koptu. Bana değil, tarota inandı" dedi.

Dora ise “Tek mesele bu değil. Şarkıyla ünlü olunca Ahmet havaya girdi. Bana asistan muamelesi yapıyor. İşler de ortak olsak da ayrılmak istiyorum" dedi.

Çiftin beraber yayın çıkmasına kimileri reklam dedi kimleri ise "Çok medeniler" yorumlarında bulundu.