A.B.İ. gerçek hikaye çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu detayı

OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisi heyecanla bekleniyordu. 13 Ocak akşamı ATV ekranında ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan A.B.İ. dizisi gerçek bir hikaye mi merak edildi. Seyirci ilk bölüm sonrası pek çok yorumda bulundu. Gülseren Budayıcıoğlu detayı da dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu dizi gerçek bir hikayeden uyarlandı. Dizinin hikayesi ise Gülseren Budayıcıoğlu'na ait.

İlk bölüm ise seyirciyi ikiye böldü. Kimi artık Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden sıkıldığını söylerken kimi diziyi çok beğendi. Kimi ise erken final bile olabileceği görüşündeydi.



A.B.İ. KONUSU

Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.