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  4. 'Kocam ilişkiye girmeye üşeniyor!' Selin Karacehennem'in verdiği tavsiye şaşkına çevirdi

'Kocam ilişkiye girmeye üşeniyor!' Selin Karacehennem'in verdiği tavsiye şaşkına çevirdi

21.04.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisine gelen soruları sosyal medya hesabından yanıtlayan evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem, "İlişkiye bile girmeye üşenen kocam var. Nasıl onu kendime çekeceğim" sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri çekti.

Ünlü yaşam koçu, psikolojik danışmanlık, evlilik ve ilişki terapistliği yapan Selin Karacehennem, gelen soruları Instagram hesabından yayınlıyor.

BEKARET SORUSUNA CEVABI OLAY OLMUŞTU!

Geçtiğimiz günlerde, "Kocamla evlenmeden önce yaşadığım ilişkiyi kocama anlattım, benden duysun, başkasından duymasını istemedim. Her kavgada bu durumu başıma kakıyor. Ne söylemeliyim ki bunu artık ağzına dolamasın."

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Sorusuna verdiği, "Her dakika size ne diyorum. Sakın anlatmayın! Duyduğu zaman konuşsun. Hayır diyeceksin daima. Herkes değişik, illa gelmez. 'Seninle tanışacağımı bilseydim kimseyle görüşmezdim, ufak tefek şeyler yaşadık, o kadar' dersin. Senden sonrası önemli. Senden sonra herhangi bir şey yaptım mı...

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Ama hayatımda kimse yokken tanımaya çalıştım. Lütfen bu konuyu gündeme taşıyarak münasebetimizi bozmayalım." cevabıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

"İLİŞKİYE BİLE GİRMEYE ÜŞENEN KOCAM VAR"

Yine kendisine gelen soruları yanıtlayan Karacehennem, "İlişkiye bile girmeye üşenen kocam var. Nasıl onu kendime çekeceğim? Sürekli telefonla oyun oynuyor" şeklinde gelen soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

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"ÜROLOĞA GİTSİN"

Sürekli telefonla oynamasının evlilikte sorun yarattığını dile getiren ilişki terapisti, "Eğer erkekliği normalse bir yerde sana ihanet ediyor. Taş gibi kadınsın yanında. Söyle bir üroloğa gitsin" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE KOCALIK OLMAZ"

Böyle kocalık olmaz diyen Karacehennem, "Bugün ayrılsan kocalık vazifesini yapmıyor dediğin an da seni boşuyorlar" dedi.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sen ne güzel akıllar veriyorsun öyle insanlara yaa bide ünlü psikolog'muş Boyle mi yapıyosunuz işinizi yalan soyliyerek boşanma tavsiyesi vererek yazıklar olsun sizin gibi insanlara benim gözümde 5 para etmezsin bide seni seven sana danışanlar var
haydar dümen gitti yeni dümen cıktı iste hiç biri 5 kuruş etmez bide doctor olacak pehh . komşudan akıl all daha iyi
aaaahh Haydar hocam meydanı kimlere bıraktın

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