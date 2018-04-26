Kocaman Ailem dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu! Kocaman Ailem ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını ‘Mia Yapım’ adına Banu Akdeniz’in üstlendiği ‘Kocaman Ailem’, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrollerinde Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil ve Çağla Demir, Özge Özder, Özlem Türkad, Buse Arslan Akdeniz gibi isimlerin yer aldığı dizinin senaryosunu ise Nuray Uslu, Şeyda Delibaşı, Aylin Eren ve Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor.

Yönetmenliğini Hakan İnan üstlendiği dizide, vicdan muhasebesiyle başlayan bir hikaye ve beraberindeki olaylar zinciri ekrana yansıyacak.

SÜRÜKLEYİCİ BİR HİKAYE

Kocaman Ailem'in konusu ise kısaca şöyle, Pastırma ve sucuk fabrikası sahibi Hulusi (Levent Ülgen), geçirdiği kaza sonucu ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseder ve bunların başına neden geldiğine dair bir vicdan muhasebesine girişir. Geçmişte kalplerini kırdığından ve bu sebeple ahlarını aldığını düşündüğü üç kadını bulması için oğlu gibi sevdiği Demir'i (Aksel Bonfil) görevlendirir. Hulusi'nin sadece helalleşmek için yeniden bir araya geldiği üç kadından üç çocuğu olduğunu öğrenmesiyle artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.