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Kocaman Ailem dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu! Kocaman Ailem ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 26.04.2018 22:19 | Son Güncelleme

atv ekranlarında yayınlanacak ve seçkin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Kocaman Ailem” dizisinin çekimleri başladı. Kocaman Ailem dizisinin konusu nedir? Oyuncular kimler? Kocaman Ailem ne zaman yayınlanacak?

Kocaman Ailem dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu! Kocaman Ailem ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını ‘Mia Yapım’ adına Banu Akdeniz’in üstlendiği ‘Kocaman Ailem’, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrollerinde Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil ve Çağla Demir, Özge Özder, Özlem Türkad, Buse Arslan Akdeniz gibi isimlerin yer aldığı dizinin senaryosunu ise Nuray Uslu, Şeyda Delibaşı, Aylin Eren ve Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor.

Yönetmenliğini Hakan İnan üstlendiği dizide, vicdan muhasebesiyle başlayan bir hikaye ve beraberindeki olaylar zinciri ekrana yansıyacak.

SÜRÜKLEYİCİ BİR HİKAYE
Kocaman Ailem'in konusu ise kısaca şöyle, Pastırma ve sucuk fabrikası sahibi Hulusi (Levent Ülgen), geçirdiği kaza sonucu ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseder ve bunların başına neden geldiğine dair bir vicdan muhasebesine girişir. Geçmişte kalplerini kırdığından ve bu sebeple ahlarını aldığını düşündüğü üç kadını bulması için oğlu gibi sevdiği Demir'i (Aksel Bonfil) görevlendirir. Hulusi'nin sadece helalleşmek için yeniden bir araya geldiği üç kadından üç çocuğu olduğunu öğrenmesiyle artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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Hayatın heyecanını yeniden içimizde hissettirecek olan ‘Kocaman Ailem’, içeriği ve senaryosuyla da unutulan değerleri yeniden hayatımıza sokacak. Herkesin kendinden bir şeyler bulacağı ve yeniden kültürel değerlerimizi bize anımsatacak olan dizi, aile olmanın güzelliğini ve aşkın doludizgin kalp atışlarını her bölüm evinizde hissetmenizi sağlayacak. “Kocaman Ailem” yaz sezonunda Atv'de ekrana gelecek.

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