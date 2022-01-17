Kocan Kadar Konuş: Diriliş ne zaman ve nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş: Diriliş konusu nedir, oyuncuları kimler?

Zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alan Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu tarafından yazıldı. Kocan Kadar Konuş filminin devamı olan Kocan Kadar Konuş: Diriliş'te, Ezgi Mola'nın hayat verdiği Efsun karakteri, evlilik konusunda aile ve çevre baskılarına maruz kalan bir kadındır.

KOCAN KADAR KONUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

2015'te vizyona giren Kocan Kadar Konuş: Diriliş’in çekimleri Bolu’nun Göynük ilçesi ve Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yapıldı.

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ KONUSU

Efsun, aşık olduğu Sinan'a kavuşur ancak yine de ikilinin önündeki engeller yok olmaz. Evlilik konusunda aile ve çevreden baskı gören Efsun, öncelikle babaannesi Cavide Hanım ile uğraşmak zorundadır. Efsun'un tek isteği, lise aşkı Sinan'la mutlu mesut yaşamaktır.

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ OYUNCULARI KİMLER?