Kocan Kadar Konuş ilk kez 2015 yılının Mart ayında, sinema izleyicisiyle buluşmuştu. Vizyona girdiği dönemde yoğun ilgi gören film, zaman zaman televizyonda da gösteriliyor. Netflix'te de bulunan Kocan Kadar Konuş filmi ile ilgili yeniden televizyonda gösterilecek olması nedeniyle Kocan Kadar Konuş konusu nedir? Nerede çekildi? Hangi kitaptan uyarlandı? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı Kocan Kadar Konuş filmine ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Kocan Kadar Konuş filminde 30 yaşına gelmesine karşın şimdiye kadar karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamış bir kız olan Efsun'un yıllar sonra lise aşkıyla karşılaşmasını ve ardından yaşananları konu alıyor. Efsun, aile bireylerinin talimatları doğrultusunda lise aşkı Sinan'ı evlenmeye ikna etmeye çalışıyor. Çift, en sonunda evlenmeye karar verir...
Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstlendiği Kocan Kadar filmi Bolu'nun Göynük ilçesinde çekildi.
Kocan Kadar Konuş filmin senaristliğini de üstlenen Şebnem Burcuoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlandı.
Ezgi Mola - Efsun
Murat Yıldırım - Sinan
Romina Özipekçi - Ferda
Nevra Serezli - Peyker
Gülenay Kalkan - Gönül
Ebru Cündübeyoğlu - Nur
Eda Ece - Ceren
Begüm Öner - Merve
Gül Arıcı - Tuğçe
Muhammet Uzuner - Yazar
Sinem Öztufan - Aslı
İsmail İncekara - Oktay
Emine Gülsüm Göznümer - Üresin
Ayten Mısırlıoğlu - Türesin
Şebnem Sönmez - Aysel
Bora Akkaş - Mehmet Lütfi
Cem Kılıç - Timur
Enis Arıkan - Mehmet
Burak Topaloğlu - Alpdirek
Efecan Şenolsun - Murat
Leyla Erdoğan - Burcu
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