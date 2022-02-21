Kocan Kadar Konuş ilk kez 2015 yılının Mart ayında, sinema izleyicisiyle buluşmuştu. Vizyona girdiği dönemde yoğun ilgi gören film, zaman zaman televizyonda da gösteriliyor. Netflix'te de bulunan Kocan Kadar Konuş filmi ile ilgili yeniden televizyonda gösterilecek olması nedeniyle Kocan Kadar Konuş konusu nedir? Nerede çekildi? Hangi kitaptan uyarlandı? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı Kocan Kadar Konuş filmine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU NEDİR?

Kocan Kadar Konuş filminde 30 yaşına gelmesine karşın şimdiye kadar karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamış bir kız olan Efsun'un yıllar sonra lise aşkıyla karşılaşmasını ve ardından yaşananları konu alıyor. Efsun, aile bireylerinin talimatları doğrultusunda lise aşkı Sinan'ı evlenmeye ikna etmeye çalışıyor. Çift, en sonunda evlenmeye karar verir...

KOCAN KADAR KONUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstlendiği Kocan Kadar filmi Bolu'nun Göynük ilçesinde çekildi.

KOCAN KADAR KONUŞ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Kocan Kadar Konuş filmin senaristliğini de üstlenen Şebnem Burcuoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlandı.

KOCAN KADAR KONUÇ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ezgi Mola - Efsun

Murat Yıldırım - Sinan

Romina Özipekçi - Ferda

Nevra Serezli - Peyker

Gülenay Kalkan - Gönül

Ebru Cündübeyoğlu - Nur

Eda Ece - Ceren

Begüm Öner - Merve

Gül Arıcı - Tuğçe

Muhammet Uzuner - Yazar

Sinem Öztufan - Aslı

İsmail İncekara - Oktay

Emine Gülsüm Göznümer - Üresin

Ayten Mısırlıoğlu - Türesin

Şebnem Sönmez - Aysel

Bora Akkaş - Mehmet Lütfi

Cem Kılıç - Timur

Enis Arıkan - Mehmet

Burak Topaloğlu - Alpdirek

Efecan Şenolsun - Murat

Leyla Erdoğan - Burcu

