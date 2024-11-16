Kocası ahlaksız teklifte bulundu! Esra Erol'daki kadından skandal iddialar! 'Telefonda kadınla...'

5 çocuğuyla ortada kaldığını söyleyen 31 yaşında Meltem, 16 yıllık evli olduğu kocası Neşet Emre'nin sosyal medyadan tanıştığı bir kadınla kaçtığını iddia ederek Esra Erol'a katıldı. Meltem eşinin kendisine attığı iğrenç iftiraları anlattı.

"AHLAKSIZ İŞ TEKLİFİNDE BULUNDU"

"Ben canlı yayınlara katılıyormuşum. çocuğumu çektiğim videolardaki nefes sesim için başka biriyle birliktelik yaşadığıma dair şeyler söylüyor" diyen Meltem, "Uyku uyumaz, elinden telefon düşmez. Hep cezaevindeydi ben tek başıma çocuklarıma baktım. 'Sen canlı yayınlarda bir yerlerini açıyorsun' dedi. Arkadaşlarım seni aşağıda bekliyor 200 TL verdiler git in' dedi. Uygunsuz işler teklif ediyor." ifadelerini kullandı.

"TELEFONDA ÇIPLAK KADINLA KONUŞUYORDU"

"Bir gün kavga ettik çıktık evden. Sakinleşince döndüm. Kapı açılmadı. Daha sonra açtı, bir kadın sesi geliyor. Yatak odasına girdim telefondan kadın sesi geliyor. Her tarafı açık bir kadın gördüm. Başka kadınlarla da fotoğraf paylaşıyor. Yanında beni arattı. benimle dalga geçtiler. Benim 15 yaşımdaki kızımla da dalga geçtiler. iddiasında bulundu. Daha sonra ise iddiaların odağındaki eş Neşet Emre yayına telefonla bağlandı.

Sevgilisinin yanında olduğunu kabul etmedi. "Videodaki kadın arkadaşım. Biz Meltem'le ayrıyız." dedi.