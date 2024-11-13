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Aile içi yasak aşk olay oldu! O itiraf Esra Erol'u küplere bindirdi! 'Midemi bulandırdı' diyerek duyduklarına inanamadı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.11.2024 09:52
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Çanakkale'de Esra Erol'a gelen Nazile Hanım, İmam nikahlı eşi ve evli kızının kaçtığını iddia etti. Nazile Hanım'ın anlattıkları olay oldu. Aile içi yasak aşkın detayları Esra Erol'u şoke etti.

Aile içi yasak aşk olay oldu! O itiraf Esra Erol'u küplere bindirdi! 'Midemi bulandırdı' diyerek duyduklarına inanamadı!

3 evlilik yapan ve 5 çocuğu olan Nazile Hanım, 5 yıldır imam nikahlı evli olduğu Mehmet Bodur ve ilk evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşında evli ve çocuklu olan kızı Kübra Akpınar'ın kaçtığı iddiasıyla Çanakkale'den Esra Erol'a geldi.

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Nazile, "Birbirlerini hiç tanımıyorlardı. Bu yıl ilk kez tanışıyorlardı. Abim gelsin beni alsın dedi. Benim kızıma eşi boşanma davası açmış. Bu biriyle yazışıyordu bana geldiğinde. Pazara yolladım bunları. Benim kızımla karısı gibi gezmiş." diyerek isyan etti. 8 Nisan'da birlikte kaçtığı söylenen ikiliden Kübra, annesinin evinden döndükten sonra ortalıktan kayboldu.

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"9 YAŞINDAKİ KIZIMI KUCAĞINA OTURTUYORDU"

"Bir kız annesinin kocasıyla kaçar mı? Benim 9 yaşında kızım var. Kucağına alıyordu, oturtuyordu." deyince herkes şoke oldu. Esra Erol 9 yaşındaki kız çocuğuna yaklaşımına kızdı ve "Bu benim midemi çok bulandırdı. Bir kere bu adamın ne kadar iğrenç olduğunu anlaman lazım" diyerek küplere bindi.

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Yayına bağlanan Kübra ise annesine yüklendi ve üvey babasının yanında olduğunu itiraf etti. "Benim resmimi ve Mehmet'in resmini kaldırır mısınız? Evet Mehmet'in yanındayım. Boşanmış biriyim. Mehmet benim şu an hiçbir şeyim olmuyor. Beraber kaçmadık. İlişkim olmadı, boşandıktan sonra babamın evine gittim 2 ay orada kaldım. Sonra çocuklarımı görmeye gittim. Sonra da Mehmet Emin gelip beni aldı. Saklanma gibi bir durumum yok. Beraber kaçmadık, beraber geldik." dedi.

Esra Erol, "Ben Mehmet Emin'i neden seviyorum dedin mi?" diye sordu. Kübra ise "Oradaki kadın otursun, benim sinirimi bozmasın." diyerek annesine tepki gösterdi ve sorulara yanıt vermedi.

"CİNSEL BİRLİKTELİK OLMADI" DEYİNCE ESRA EROL KÜPLERE BİNDİ!

Kübra daha sonra "Mehmet Bey'i veriyorum açıklamayı o yapsın size" diyerek üvey babasına telefonu verdi. Mehmet, "Bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Fotoğrafımı kaldırın. Bu kadının boşanmasının tek sebebi annesi. Kızla aramda bir ısınma yaşandı. Tatilde ilk kez görmedim. Daha önce evine gitmiştik yemek yemiştik. Boşanma aşamasında başladı ilişkimiz. Kendisi eşyalarını topladı, kendi geldi. Bulunduğum şehre Kübra geldi. Cinsel birlikteliğimiz olmadı." dedi.

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Esra Erol da "Zihniniz namussuzluk yapmış, bedensel olsa ne olur olmasa ne olur" diyerek sert tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol yasak aşk
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