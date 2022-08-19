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  4. Kocası bikinili pozunu paylaşmıştı! Pınar Altuğ denizin içinde keyif yaptı

Kocası bikinili pozunu paylaşmıştı! Pınar Altuğ denizin içinde keyif yaptı

19.08.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarını teknesinde eşi ve kızıyla geçiren Pınar Altuğ sık sık paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak eşi Yağmur Atacan'ın bikinili pozlarını paylaşmasıyla adından söz ettiren Altuğ deniz keyfi yaparken çekilen bir karesini sosyal medya hesabına koydu.

Kocası bikinili pozunu paylaşmıştı! Pınar Altuğ denizin içinde keyif yaptı

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan 47 yaşındaki Pınar Altuğ yazın keyfini çıkarıyor. Eşi Yağmur Atacan ve kızıyla teknesinde vakit geçiren Altuğ zaman zaman tatildeki anlarını da paylaşıyor.

Yıllara meydan okuyan fiziğiyle öne çıkan Altuğ'un bikinili pozunu geçtiğimiz günlerde eşi paylaşmıştı. Sporu aksatmayan oyuncunun fit görüntüsüne beğeni yağmıştı.

Ekran Alıntısı

Bu sefer paylaşım Pınar Altuğ'dan geldi. Güzel oyuncu denizin içinde verdiği pozu ve muhteşem manzarayı "No filter" yorumuyla paylaştı.

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Altuğ'a "Yaşıyorsunuz bu hayatı" yorumları yağdı.

Yağmur Atacan karısı Pınar Altuğ'un bikinili halini paylaştı! &quot;Direnemiyorum ben yaşlanacağım&quot;Yağmur Atacan karısı Pınar Altuğ'un bikinili halini paylaştı! "Direnemiyorum ben yaşlanacağım"


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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