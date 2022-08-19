Kocası bikinili pozunu paylaşmıştı! Pınar Altuğ denizin içinde keyif yaptı

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan 47 yaşındaki Pınar Altuğ yazın keyfini çıkarıyor. Eşi Yağmur Atacan ve kızıyla teknesinde vakit geçiren Altuğ zaman zaman tatildeki anlarını da paylaşıyor.
Yıllara meydan okuyan fiziğiyle öne çıkan Altuğ'un bikinili pozunu geçtiğimiz günlerde eşi paylaşmıştı. Sporu aksatmayan oyuncunun fit görüntüsüne beğeni yağmıştı.
Bu sefer paylaşım Pınar Altuğ'dan geldi. Güzel oyuncu denizin içinde verdiği pozu ve muhteşem manzarayı "No filter" yorumuyla paylaştı.
Altuğ'a "Yaşıyorsunuz bu hayatı" yorumları yağdı.
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