Kocası bir erkek ama kadın gibi giyinip süsleniyor! ''İkimizi de kadın sanıp flört etmek isteyenler var''

Linda ve Phil 2021 yılında bir video platformunda tanıştılar. Phil o zamanlarda da kendisini bir crossdresser, yani karşı cins ile özdeşleşmiş kıyafetleri giyen, aksesuar ve makyajları taşıyan kimse olarak nitelendiriyordu. O zamanlar Linda da gotik kostümler giyip videolar çekerdi. İkilinin arkadaşı bu şekilde başladı.

EVLENDİLER

Kısa bir süre sonra bir araya gelen ikili fazla zaman geçmeden aralarındaki şeyin arkadaşlıktan öte olduğunda karar kıldılar ve bir ilişkiye başladılar. Bir süre birlikte yaşadıktan sonra ise evlenme kararı aldılar.

''BENİ BEN OLDUĞUM İÇİN SEVİYOR''

Phil, aralarındaki özel bağ hakkında "Kim olduğumu asla Linda'dan gizlemek zorunda kalmadım. Başından beri her iki halimi de sevdi. Beni ben olduğum için seviyor." diye konuştu.

Linda ise “Bu durumu onu desteklemem gereken bir şey olarak görmüyorum çünkü bu sadece o. Phil'i başka türlü tanımadım.” dedi.

FLÖRT İÇİN GİDİYORLAR

İkili, birlikte makyaj yapıp giyinmekten ne kadar keyif aldıklarını anlattı. Linda, Walsh'ın kusursuz makyaj yeteneğine övgü yağdırdı ve "Bir kadın olarak harika göründüğü için erkekler tarafından sık sık çıkma teklifi alıyor.

İkimizin de kadın olduğunu düşünüp bizimle flört etmek için yanımıza gelen erkekler oldu” diye anlattı.

BİRLİKTE MUTLULAR

Zaman zaman insanların eşini trans veya homoseksüel sandıklarını ve bununla alay edecek kadar ileri gittiklerini anlatan Linda, Phil'in de kendisinin de kim olduklarından ve cinsel tercihlerinden emin olduklarının ve birbirleriyle olmaktan mutluluk duyduklarının altını çizdi.



