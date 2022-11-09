Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kocası bir erkek ama kadın gibi giyinip süsleniyor! ''İkimizi de kadın sanıp flört etmek isteyenler var''

Kocası bir erkek ama kadın gibi giyinip süsleniyor! ''İkimizi de kadın sanıp flört etmek isteyenler var''

09.11.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

43 yaşındaki Linda Bailey ve 37 yaşındaki eşi Phil Walsh alışılmışın dışında bir çift. Bunun sebebi Phil'in kadınsı kıyafetleri her zaman daha rahat bulduğu için yaklaşık on yıldır bir kadın gibi giyinmesi. İlişkilerine ve içinde oldukları duruma dair detayları sosyal medya hesaplarında da anlatan çift, açıklamalarıyla merakları soruları yanıtladı.

Kocası bir erkek ama kadın gibi giyinip süsleniyor! ''İkimizi de kadın sanıp flört etmek isteyenler var''

Linda ve Phil 2021 yılında bir video platformunda tanıştılar. Phil o zamanlarda da kendisini bir crossdresser, yani karşı cins ile özdeşleşmiş kıyafetleri giyen, aksesuar ve makyajları taşıyan kimse olarak nitelendiriyordu. O zamanlar Linda da gotik kostümler giyip videolar çekerdi. İkilinin arkadaşı bu şekilde başladı.

EVLENDİLER

phil-walsh-cross-dressing-linda (2)

Kısa bir süre sonra bir araya gelen ikili fazla zaman geçmeden aralarındaki şeyin arkadaşlıktan öte olduğunda karar kıldılar ve bir ilişkiye başladılar. Bir süre birlikte yaşadıktan sonra ise evlenme kararı aldılar.

''BENİ BEN OLDUĞUM İÇİN SEVİYOR''

phil-walsh-cross-dressing-linda (4)

Phil, aralarındaki özel bağ hakkında "Kim olduğumu asla Linda'dan gizlemek zorunda kalmadım. Başından beri her iki halimi de sevdi. Beni ben olduğum için seviyor." diye konuştu.

phil-walsh-cross-dressing-linda (5)

Linda ise “Bu durumu onu desteklemem gereken bir şey olarak görmüyorum çünkü bu sadece o. Phil'i başka türlü tanımadım.” dedi.

FLÖRT İÇİN GİDİYORLAR

phil-walsh-cross-dressing-linda (3)

İkili, birlikte makyaj yapıp giyinmekten ne kadar keyif aldıklarını anlattı. Linda, Walsh'ın kusursuz makyaj yeteneğine övgü yağdırdı ve "Bir kadın olarak harika göründüğü için erkekler tarafından sık sık çıkma teklifi alıyor.

phil-walsh-cross-dressing-linda (6)

İkimizin de kadın olduğunu düşünüp bizimle flört etmek için yanımıza gelen erkekler oldu” diye anlattı.

BİRLİKTE MUTLULAR

phil-walsh-cross-dressing-linda (1)

Zaman zaman insanların eşini trans veya homoseksüel sandıklarını ve bununla alay edecek kadar ileri gittiklerini anlatan Linda, Phil'in de kendisinin de kim olduklarından ve cinsel tercihlerinden emin olduklarının ve birbirleriyle olmaktan mutluluk duyduklarının altını çizdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamamen yasak ama... +18 görüntüleri kare kare izledilerTamamen yasak ama... +18 görüntüleri kare kare izlediler
Doktorlar bile şaşırdı! Cinsel organından USB kablosu çıktıDoktorlar bile şaşırdı! Cinsel organından USB kablosu çıktı
Uzun zaman sonra paylaşınca olay oldu! “Resmen inzivada”Uzun zaman sonra paylaşınca olay oldu! “Resmen inzivada”
Anahtar Kelimeler:
crossdresser

En Çok Okunan Trend Haberler

Vajinasını kopyalayıp seks oyuncağı yaptı! “En büyük hayalimdi”

Vajinasını kopyalayıp seks oyuncağı yaptı! “En büyük hayalimdi”

Yalnızlıktan ne yapacağını şaşırdı! Tüm yüz kemiklerini kırdı

Yalnızlıktan ne yapacağını şaşırdı! Tüm yüz kemiklerini kırdı

Düğünde tepki çeken görüntüler! Gelini köşeye sıkıştırıp...

Düğünde tepki çeken görüntüler! Gelini köşeye sıkıştırıp...

Transparan pantolonuyla poz verdi! Bir de bluzu küçük gelince...

Transparan pantolonuyla poz verdi! Bir de bluzu küçük gelince...

İlginizi Çekebilir

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

"İyi ki indirimde yakalamışım" diyeceksiniz! İşte Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli 15 elektronik ürünü

"İyi ki indirimde yakalamışım" diyeceksiniz! İşte Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli 15 elektronik ürünü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.