Kocası, hamileyken kürekle dövdü! Kadının yaptığı herkese şoke etti

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde oturan Sercan Alır, geçen Ocak ayında alkollü halde geldiği evde, 3 çocuğunun annesi, 5 aylık hamile eşi Nezaket Nur Alır'ı birini saklamakla suçladı. Alır, "Kalbin neden hızlı çarpıyor?", "Kimi bekliyordun?", "Eve kimi aldın, sakladın?" diyerek, eşine şiddet uyguladı. Ardından belinden çıkardığı kemer ile dövmeye başladı. Evin odalarını "Sen birini sakladın" şeklinde bağırarak, arayan Sercan Alır, "Yedi senedir evlisin, şimdi bana yedi senedir kimseyle yatıp kalmadığına dair, aldatmadığına dair belge vereceksin. O zaman sana inanacağım" dedi. Daha sonra da genç kadının yüzüne kavanoz ile vurdu ve kürek ile dövdü. İhbar üzerine gözaltına alınan Sercan Alır, 29 Ocak günü tutuklandı. Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırılan Nezaket Nur Alır ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Hamile kadına 'Hayati tehlike geçirecek ve vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde yaralanma' yönünde rapor verildi.

MAHKEME DEĞİŞTİ, İDDİA AYNI KALDI



Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından ‘kasten yaralama’ suçundan hazırlanan iddianame Eskişehir 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Hakim Bayram Arslan, eşini öldüresiye döven sanığın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiği gerekçesiyle, dosyaya ‘görevsizlik’ kararı verdi. Hakim Arslan, kararında "Sanığın uzun süreli bir dönemde, eşine karşı silahtan sayılan aletler de kullanarak, eylemde bulunduğu, eylemin nitelikli yaralama mı, yoksa öldürmeye teşebbüs mü olduğu yönündeki delillerin takdiri ağır ceza mahkemesine aittir” dedi.