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Kocası için 'Survivor'da harem kurdu' denmişti! Harekete geçti... Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra Yunus Emre'nin eşinden bomba paylaşım

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 13:19
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Survivor All Star'da heyecan her geçen gün artıyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı'nın 'Bu olay daha önce başımıza gelmedi. Artık işi operasyona bağlamış' sözleri damga vurdu. Bu sözlerin ardından Yunus Emre'nin eşi Bedia Gözen Özden bomba bir paylaşımda bulundu.

Kocası için 'Survivor'da harem kurdu' denmişti! Harekete geçti... Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra Yunus Emre'nin eşinden bomba paylaşım

Survivor All Star her bölümüyle büyük ses getiriyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı'nın 'Bu sefer karşılaştığımız konu daha önce hiç başımıza gelmedi. Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçmiş. Artık işi operasyona bağlamış. Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına...' sözleri damga vurdu.

Fragmanın yayınlanmasının ardından herkes Dominik'e ulaşan kişinin kim olduğunu merak ederken Kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre'nin eşinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Ilıcalı'nın "Artık işi operasyona bağlamış" sözlerine atıfta bulunan bir paylaşım yapan Beria Gözden Özden "Operasyon başarıyla gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

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Özden daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Azer Bülbül ne demiş 'Her an her şey olabilir' fragman sonu olay" dedi. Dominik'le bağlantı kurarak yarışmacı yakınına ulaşan kişinin kim olduğu ise bugün yayınlanacak bölümde ortaya çıkacak.

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Survivor'da kadın yarışmacıların Yunus Emre'ye yakın teması sonrası sosyal medyada 'Survivor'da harem kurdu' yorumları yapılmıştı.

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Yunus Emre'nin karısı Özden yarışmadaki bu durumdan rahatsız olduğunu daha önce dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Yunus Emre Acun Ilıcalı
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