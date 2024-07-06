Kocası ona iki at hediye etmişti! Ece Seçkin de kesinin ağzını açtı! Eşine doğum günü hediyesi bakın ne aldı

Sevilen şarkıları ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiren Ece Seçkin zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Uzun yıllar boyunca pilot Çağrı Terlemez'le aşk yaşayan ünlü şarkıcı 2018 yılında çılgın bir evlilik teklifi almış, 2021 yılında da evlenmişti.

ALDIKLARI HEDİYELER GÜNDEM OLDU

O günden bu yana ilişkilerini diğer ünlü isimlere kıyasla daha gözden uzak yaşamayı tercih eden çift şimdilerde birbirlerine aldıkları hediyelerle gündem oldu.

En son geçtiğimiz aylarda Çağrı Terlemez biricik eşi Ece Seçkin'e iki at hediye etmiş ve bu hediyesi ile uzun süre konuşulmuştu.

KESİNİN AĞZINI AÇTI

Ece Seçkin de kocasının doğum günü için kesenin ağzını açtı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; ünlü şarkıcı, eşi Çağrı Terlemez'e 2024 model Mercedes hediye etmiş.