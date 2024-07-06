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Kocası ona iki at hediye etmişti! Ece Seçkin de kesinin ağzını açtı! Eşine doğum günü hediyesi bakın ne aldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.07.2024 07:47
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Geçtiğimiz ay kocasının kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı atlarla gündeme gelen Ece Seçkin, Çağrı Terlemez'in jestini karşılıksız bırakmadı. Seçkin de kocasının doğum günü için kesenin ağzını açtı. Bakın eşine hediye olarak ne aldı...

Kocası ona iki at hediye etmişti! Ece Seçkin de kesinin ağzını açtı! Eşine doğum günü hediyesi bakın ne aldı

Sevilen şarkıları ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiren Ece Seçkin zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Uzun yıllar boyunca pilot Çağrı Terlemez'le aşk yaşayan ünlü şarkıcı 2018 yılında çılgın bir evlilik teklifi almış, 2021 yılında da evlenmişti.

ECEEEE

ALDIKLARI HEDİYELER GÜNDEM OLDU

O günden bu yana ilişkilerini diğer ünlü isimlere kıyasla daha gözden uzak yaşamayı tercih eden çift şimdilerde birbirlerine aldıkları hediyelerle gündem oldu.

En son geçtiğimiz aylarda Çağrı Terlemez biricik eşi Ece Seçkin'e iki at hediye etmiş ve bu hediyesi ile uzun süre konuşulmuştu.

ece at hediyesi

KESİNİN AĞZINI AÇTI

Ece Seçkin de kocasının doğum günü için kesenin ağzını açtı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; ünlü şarkıcı, eşi Çağrı Terlemez'e 2024 model Mercedes hediye etmiş.

ece araba hediyesi

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Ece Seçkin
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