Kocası 'seksomnia' hastası! ''Seks hayatımız çok daha iyi''

Katıldığı podcastte eşinin bir seksomnia hastası olduğunu açıkladı. Ancak uyku sırasında cinsel içerikli sesler çıkarma, konuşma ya da bağırma, mastürbasyon, birini okşama, cinsel ilişki, ajite edici ya da saldırgan cinsel davranışlarla kendisini gösterebilen ciddi bir uyku problemi olan bu hastalığın, ilişkilerini olumsuz yönde etkilemediğinin de altını çizdi.

DAHA İYİ HALE GETİRDİ

Bunu ilk fark ettiğinde eşinin, derin uyku esnasında kendisiyle temas kurduğunu ancak ertesi sabah uyandığında yaşadıkları cinsel birlikteliğe dair hiçbir şey hatırlamadığını anlatan Rachel, bunun oldukça nadir görülen bir durum olduğunun da altını çizdi. Genç kadın ayrıca, Nick'in çoğu zaman seks daha fazla dahil olduğunda uyandığını ve 10 üzerinden 6 başarı oranına sahip olduklarını açıkladı ve aslında bu durumun seks hayatlarını iyileştirdiğini savundu.

HAPİS CEZASI ALDI

Bu konuyu araştıran bir nörolog olan Dr. Guy Leschziner de, seksomnia hastası Tom'un ilginç durumunu paylaştı. Tom, hastalığı sebebiyle eski sevgilisine uyurken tecavüz etmekten 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ancak niyeti aslında bu değildi.



